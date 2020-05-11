с чего всё началось

По факту гибели девяти человек в результате пожара на территории частного хосписа в подмосковном Красногорске возбуждено уголовное дело. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.

По факту пожара в хосписе в Красногорске возбуждено уголовное дело

Общество В Саратовской области с начала эпидемии выздоровели 239 человек Выздоровело с начала эпидемии 239 человек, за последние 24 часа — пять пациентов, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 545

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 247

Политика Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 4,7K

Экономика Китайские инвестиции в экономику США сократились на $400 млн Прямые инвестиции КНР в экономику Соединенных Штатов сократились с $5,4 млрд до $5 млрд в 2019 году, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на доклад Национального комитета по американо-китайским отношениям и компании Rhodium Group.

Политика Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы 9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом. 2,9K

Политика Молдавия инициирует новые переговоры с Россией по кредиту Правительство Молдавии обратится на этой неделе к России с просьбой заключить новое кредитное соглашение после того, как Конституционный суд (КС) республики заблокировал подписанный ранее договор о кредите на сумму €200 млн.

Игры PlayStation 5 может обзавестись внутриигровым виртуальным ассистентом Другое изображение демонстрирует, что виртуальный ассистент от Sony будет давать подсказки игрокам, например, при выборе стратегии или вида оружия. 1

Экономика Росреестр Татарстана зарегистрировал первую льготную ипотеку под 6,5% «Управление Росреестра по Республике Татарстан впервые зарегистрировало договор долевого участия с применением механизма эскроу-счета по льготной ипотеке со ставкой 6,5% годовых», — отметили в Росреестре. 1

Единоборства Нганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249 Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну одержал победу нокаутом над уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком на турнире UFC 249 в Джексонвилле.

Общество Магазины обуви и одежды заработают с 12 мая в Омской области Магазины обуви и одежды, автосалоны начнут работать в Омской области с 12 мая при соблюдении определенных условий, также заработают электрички и дачные маршруты, рассказали журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. 141

Общество Власти Татарстана изменили режим самоизоляции Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин скорректировал режим самоизоляции. К действующим нормам добавились новые правила. 76

Общество Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию. 891

Происшествия Защита бизнесмена Анатолия Быкова обжаловала его арест Защита красноярского предпринимателя, экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, находящегося под арестом, подала апелляцию на избранную судом меру пресечения.

Политика Парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве Торжественный парад в честь годовщины Великой Победы, который проходит 9 мая в Минске, оказался единственным на постсоветском пространстве, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политика Недосмотром объяснил сообщение Белого дома о войне экс-атташе США Недосмотром объяснил бывший военный атташе США в России Питер Звак сообщение в Twitter Белого дома о том, что во Второй мировой войне нацистов победили США и Великобритания. 14

Политика США назвали условия для продления договора СНВ Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора. 935

Единоборства Украинка с 13-м размером груди станет боксёршей Девушка с 13-м размером груди заявила, что вдохновилась победами братьев Кличко и после завершения пандемии собирается начать тренировки по боксу.