Происшествия

Петербургский дневникПетербургский дневникПо факту расстрела солдат в Забайкалье возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об убийстве после трагедии в Забайкалье. Напомним, утром в пятницу, 25 октября, солдат срочной службы в одной из воинских частей в Читинской области расстрелял своих сослуживцев во время смены караула.
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В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
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Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

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