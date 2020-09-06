Индекс рынка труда, показывающий емкость рынка труда, уровень зарплат и время поиска работы по итогам 2019 года достиг в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области максимального значения, а минимальное значение индекса в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Тыве, 7 сентября передает РИА Новости.

С чего всё началось Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидерами по индексу рынка труда остаются столичные регионы, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*. РИА Новости 17:07