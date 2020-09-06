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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

По итогам 2019 года составили региональные индексы рынка труда

Индекс рынка труда, показывающий емкость рынка труда, уровень зарплат и время поиска работы по итогам 2019 года достиг в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области максимального значения, а минимальное значение индекса в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Тыве, 7 сентября передает РИА Новости.В источнике
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РИА Новости

Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда

Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидерами по индексу рынка труда остаются столичные регионы, наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Тыве, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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