Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Парламентская газета
Парламентская газета

По итогам 2020 года дефицит бюджета России составит 3,9% ВВП

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России по итогам 2020 года составит 3,9% ВВП. Об этом 29 декабря сообщает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Минфин назвал дефицит бюджета по итогам 2020 года

Комсомольская правда09:54
Вести.Ru

Силуанов: дефицит бюджета составит в 2020 году 3,9% ВВП

Вести.Ru05:28
Финмаркет

Дефицит бюджета-2020 составит 3,9% ВВП, ненефтегазовый - 8,8% ВВП - Силуанов

Финмаркет02:29
ТАСС

Дефицит бюджета России по итогам 2020 года составит 3,9% ВВП

ТАСС03:24
Коммерсантъ

Минфин улучшил прогноз по дефициту бюджета

Коммерсантъ02:40
Finam.Ru

Минфин улучшил оценку дефицита бюджета РФ в 2020 году

Finam.Ru04:23
Московский Комсомолец

У российского Минфина диагностировали панические атаки

Московский Комсомолецвчера в 10:36

Синод РПЦ создал комиссию для расследования правонарушений священников

"Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь Святейшему Патриарху, Священному Синоду и Высшему общецерковному суду Общецерковную дисциплинарную комиссию при Патриархе Московском и всея Руси", - говорится в сообщении.
Газета.Ru10:40

Покупатели запаслись смартфонами

Помимо стандартных технических характеристик покупатели обращают внимание на наличие в смартфонах датчиков с биометрией, возможность бесконтактных платежей и виртуальные сим-карты eSIM, отметили в компании.
Коммерсантъ16:53

Сделавшим прививку от COVID-19 москвичам восстановят бесплатный проезд

Москвичи старшего возраста, студенты и лица с хроническими заболеваниями, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, смогут вновь воспользоваться правом льготного и бесплатного проезда в транспорте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском10:18