Росстат зафиксировал рост стоимости оливье и селедки под шубой

В этом году стоимость продуктов для приготовления салата оливье увеличилась на 6,14% по сравнению с прошлым годом, селедки под шубой — на 7,4%, следует из отчетов Росстата, поступивших в РБК.