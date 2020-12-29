"Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь Святейшему Патриарху, Священному Синоду и Высшему общецерковному суду Общецерковную дисциплинарную комиссию при Патриархе Московском и всея Руси", - говорится в сообщении.
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Москвичи старшего возраста, студенты и лица с хроническими заболеваниями, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, смогут вновь воспользоваться правом льготного и бесплатного проезда в транспорте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.