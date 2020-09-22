По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%
Цены на лекарства и медизделия в августе выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тенденцию зафиксировала Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), с данными ознакомились «Известия». Отдельные препараты подорожали более чем на 20%.В источнике
С чего всё началось
Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%
Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известия17:01
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