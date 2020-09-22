Аргументы и Факты 24

Цены на лекарства и медизделия в августе выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тенденцию зафиксировала Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), с данными ознакомились «Известия». Отдельные препараты подорожали более чем на 20%.