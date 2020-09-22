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Известия
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Цены на лекарства и медизделия в августе выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тенденцию зафиксировала Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), с данными ознакомились «Известия». Отдельные препараты подорожали более чем на 20%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известия17:01
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Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°21:39
Аргументы и Факты

В августе лекарства подорожали почти на 9% - Известия

Аргументы и Факты20:57
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известия18:45
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ru19:08
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ru17:51
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВ19:39
Life.ru

Фармацевты ожидают повышения цен. Какие лекарства могут подорожать уже в октябре

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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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