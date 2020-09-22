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Известия
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Цены на лекарства и медизделия в августе выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тенденцию зафиксировала Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), с данными ознакомились «Известия». Отдельные препараты подорожали более чем на 20%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Валютные осложнения: лекарства подорожали почти на 9%

Цены на лекарства и медицинские изделия в России выросли почти на 9% по итогам августа, причем некоторые препараты стали дороже более чем на 20%. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

Телеканал 360°21:39
Life.ru

Фармацевты ожидают повышения цен. Какие лекарства могут подорожать уже в октябре

Life.ru17:40
РЕН ТВ

Цены на лекарства в России выросли почти на 9%

РЕН ТВ19:39
News.ru

Лекарства подорожали в России на 20%

News.ru19:08
URA.Ru

В России лекарства подорожали на 20%

URA.Ru17:51
Известия

По итогам августа лекарства подорожали почти на 9%

Известия18:45
Аргументы и Факты

В августе лекарства подорожали почти на 9% - Известия

Аргументы и Факты20:57

В Казани жилье на первичном рынке может подорожать на 12%

Стоимость 1 кв. м на первичном рынке в Казани по итогам первого полугодия 2020 года составила 85,3 тыс. руб. По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, средняя цена 1 кв. м на первичном рынке в городах-миллионниках России сейчас составляет 80,4 тыс. рублей, что на 3% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъ Казаньвчера в 04:46
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Сбербанк проведет масштабную онлайн-конференцию 24 сентября

Сбербанк 24 сентября 2020 года проведет масштабную онлайн-конференцию СберКонф (18+), в ходе которой руководство банка и входящих в его экосистему компаний расскажут о самой масштабной за всю историю банка трансформации, о создании новых продуктов и сервисов для клиентов банка и бизнеса.
IrkutskMedia21 сентября в 01:30