Fitch улучшил прогноз спада ВВП для России с 5,8% до 4,9% в 2020 году, и это соответствует трендам. При июльском прогнозе ЦБ РФ о спаде экономики в этом году на 4, 5-5, 5 %, министр финансов РФ А. Силуанов вчера заявил, что спад в этом году составит менее 4%.