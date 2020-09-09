По итогам года экономический спад в России может составить 4-4,5%
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Fitch улучшил прогноз спада ВВП для России с 5,8% до 4,9% в 2020 году, и это соответствует трендам. При июльском прогнозе ЦБ РФ о спаде экономики в этом году на 4, 5-5, 5 %, министр финансов РФ А. Силуанов вчера заявил, что спад в этом году составит менее 4%.В источнике
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