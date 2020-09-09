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Finam.Ru
Finam.Ru

По итогам года экономический спад в России может составить 4-4,5%

Fitch улучшил прогноз спада ВВП для России с 5,8% до 4,9% в 2020 году, и это соответствует трендам. При июльском прогнозе ЦБ РФ о спаде экономики в этом году на 4, 5-5, 5 %, министр финансов РФ А. Силуанов вчера заявил, что спад в этом году составит менее 4%.В источнике
Подробнее о событии
Finam.Ru

По итогам года экономический спад в России может составить 4-4,5%

Finam.Ru10:31
Газета.Ru

Мишустин сравнил экономические показатели в РФ и других странах

Газета.Ruвчера в 09:29
Фонтанка.Ру

«Спад оказался не таким глубоким». Мишустин констатировал восстановление российской экономики после коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 09:46
Известия

Мишустин сравнил восстановление экономики РФ с другими странами

Известиявчера в 09:44
Российская газета

Команда «Подъем»

Российская газетавчера в 16:09
RT на русском

Мишустин рассказал о восстановлении экономики России после пандемии

RT на русскомвчера в 09:21
ТАСС

Мишустин: экономика России после пандемии восстанавливается быстрее, чем в других странах

ТАССвчера в 09:08

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его «подставил»

Москва, 9 сентября 2020, 17:37 — REGNUM Итог работы адвоката Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в суде по делу о ДТП со смертельным исходом, актёр, осуждённый на восемь лет колонии общего режима, охарактеризовал так: «Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет».
REGNUM10:37
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Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А. Навального», — сообщили в МИДе.
РБК10:45
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Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ по Украине

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM Уточняется, что действие чёрного списка физических и юридических лиц России и Украины, введённого в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине", продлено до 15 марта 2021 года.
REGNUM04:53
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Путин поддержал продление программы туров с кешбэком

По словам Чернышенко, туристы приобрели туров на 1,5 млрд руб. При этом на программу кешбэков было выделено 15 млрд руб. Помимо продления программы до конца года, захватив при этом новогодние каникулы, Чернышенко также предложил сократить количество ночей, которые должны отдыхать россияне по этой программе.
Ведомости09:15
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