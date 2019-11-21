Два новых уголовных дела возбудили Следственные органы Следственного комитета РФ по Амурской области по факту хищений при строительстве космодрома Восточный.

По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

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Политика Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.

Общество На что фонд Павла Ходорковского тратит деньги американских налогоплательщиков Из налоговых документов института, с которыми ознакомился RT, следует, что основная часть средств, полученных в том числе и от американских налогоплательщиков, тратится на зарплаты учредителям и политическим консультантам, а также на перелёты и представительские расходы.

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Политика Российскому националисту Белецкому дали гражданство Украины Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, обвиненный в России в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, получил гражданство Украины.

Технологии Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.

Космос Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .