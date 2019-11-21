Общество
Российская газетаПо хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Два новых уголовных дела возбудили Следственные органы Следственного комитета РФ по Амурской области по факту хищений при строительстве космодрома Восточный.
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Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Политика
Байден понял, что Путин не хочет видеть его президентом США
На прошедших в среду дебатах претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, Джозеф Байден высказал мнение, что президент России Владимир Путин не хочет чтобы он стал президентом США, 21 ноября сообщает ТАСС.
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Общество
Глава Дагестана обратился с просьбой к Путину
Политика
Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Футбол
Вместо «Спартака» на Florida Cup выступит «Нью-Йорк Сити»
На турнире Florida Cup вместо «Спартака» выступит «Нью-Йорк Сити».
Общество
На что фонд Павла Ходорковского тратит деньги американских налогоплательщиков
Из налоговых документов института, с которыми ознакомился RT, следует, что основная часть средств, полученных в том числе и от американских налогоплательщиков, тратится на зарплаты учредителям и политическим консультантам, а также на перелёты и представительские расходы.
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Политика
Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»
Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
Общество
Минздрав тормозит строительство НИИ ОММ в Екатеринбурге
Хоккей
Бэбкок уволен с поста главного тренера «Торонто»
Руководство «Торонто Мейпл Лифс» отправило в отставку главного тренера Майка Бэбкока, сообщается на сайте клуба.
Политика
Российскому националисту Белецкому дали гражданство Украины
Лидер незарегистрированной партии националистов Иван Белецкий, обвиненный в России в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета, получил гражданство Украины.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Политика
Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа
Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
Общество
Forbes представил рейтинг самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые представил рейтинг самых богатых блогеров из российского Instagram. Первую строчку заняла Ксения Собчак.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Общество
Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Политика
Власти Сербии подозревают российского дипломата в шпионаже
Ранее издание «Блиц» сообщило, что российский дипломат и сотрудник военной разведки Георгий Клебан был заснят на видео в момент передачи денег одному из высокопоставленных лиц Сербии.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Происшествия
В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Транспорт
Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово
Общество
Москвичей предупредили о чрезвычайно высоком давлении
В Москве ожидается «чрезвычайно высокое» атмосферное давление после наступления метеорологической зимы.
Хоккей