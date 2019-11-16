Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаПо колено в воде: как выглядит венецианский собор Сан-Марко после потопа

Власти Венеции распорядились перекрыть доступ к центральной площади Сан-Марко, оказавшейся в воде из-за сильного прилива. Как ранее сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини, наводнение не нанесло непоправимого ущерба главному городскому собору.
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«Вода реально поднимается у вас на глазах». Петербурженка рассказала, как пережить сильнейшее за полвека наводнение в Венеции

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По колено в воде: как выглядит венецианский собор Сан-Марко после потопа

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Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
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В своем докладе о демографической ситуации в стране ученый утверждает, что население России будет сокращаться еще как минимум десять лет.
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Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
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Акции протеста вспыхнули в пятницу в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
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Названы первые симптомы рака легких

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Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
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Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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