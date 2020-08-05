Экономика
Lenta.ruПо крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар
По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар. Во втором квартале крупнейшая экономика мира испытала самый большой спад за послевоенный период. Падение ВВП составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Шоу-бизнес
Больная раком Заворотнюк дала согласие на экспериментальное лечение
Знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк согласилась на экспериментальное лечение от рака головного мозга.
Народные новости 05:37
Космос
Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа
Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
ТАСС 03 августа в 21:47
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Происшествия
В автомобиле Ефремова нашли следы гашиша и гашишного масла
Согласно материалам дела, в крови подсудимого были найдены следы кокаина и марихуаны, а в его машине — следы гашиша и гашишного масла.
Lenta.ru 08:51
Экономика
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Министерство финансов России предложило Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 09:12
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ 20:55
Происшествия
Из-за взрыва в Бейруте около 300 тысяч человек остались без жилья
«Около 300 тысяч человек были вынуждены покинуть дома после взрыва в порту», — заявил губернатор города Марван Аббуд.
Православие и Мир 09:44
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Интернет
Сервис Google Play Music прекратит работу осенью
Все музыкальные сервисы Google должна заменить платформа YouTube Music.
Telesputnik.ru 06:06
Экономика
Более половины девелоперов заявили о планах перенести ввод недвижимости
Из 52% опрошенных, заявивших о желании перенести сроки ввода недвижимости или сократить инвестиции, основная часть (63%) планируют снизить вложения в основную деятельность или материально-техническую базу компании.
РБК 17:00
Космос
Мир: Теперь мы знаем: до нашей была ещё одна Вселенная
Применив математический инструмент под названием "петлевая квантовая космология", объединяющий в себе теорию относительности и квантовую механику, ученые Пенсильванского университета поняли: наша Вселенная появилась не в результате "взрыва", а скорее в результате "отскока".
МИА МИР вчера в 13:36
Происшествия
В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, проводится проверка, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
РИА Новости 20:31
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru 16:22
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Наука
Число случаев подагры в мире с 1990 года выросло на 5,5%
За последние 27 лет подагру по всему миру стали диагностировать на 5,5% чаще.
ТАСС Наука 07:13
Авто
В Саудовской Аравии нашли «кладбище» автомобилей ГАЗ-21 «Волга»
Несколько десятков старых советских автомобилей ГАЗ-21 «Волга» в некомплектном состоянии на окраине города Мекка сфотографировали очевидцы, 3 августа сообщает портал carakoom.com.
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Футбол
ЦСКА подписал пятилетний контракт с аргентинцем Адольфо Гайчем
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч заключил контракт с ЦСКА сроком на пять лет, сообщается на сайте футбольного клуба.
Коммерсантъ 13:00
Общество
Станислав Садальский назвал день, когда «умер» театр «Современник»
Телепрограмма 06:56
Единоборства
Глава ACA рассказал о бое-реванше Емельяненко с Исмаиловым
Управляющий АСА (Absolute Championship Akhmat) Александр Яценко рассказал о возможном повторном бое между двумя профессиональными борцами Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.
Телеканал 360° вчера в 17:04
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия 19:00
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецкой экологической организации
По данным компании, немецкая экологическая компания подала в Высший административный суд Грайфсвальда против разрешения на эксплуатацию российского газопровода.
RuNews24.ru 17:38
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Наука
Ученые измерили окислительную способность редкого элемента
ИА Красная Весна вчера в 10:38
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 14:42