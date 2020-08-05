Коронавирус
Lenta.ruПо крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар
По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар. Во втором квартале крупнейшая экономика мира испытала самый большой спад за послевоенный период. Падение ВВП составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Наука
Вышки мобильной связи смогут рассказать о погоде там, где плохо с метеорологией
Падающие с неба дождевые капли ведут к затуханию микроволнового излучения, использующегося для связи вышек коммерческой сотовой связи.
3DNews вчера в 08:32
Культура
Вышла новая книга из цикла Стефани Майер «Сумерки»
Новая книга популярного цикла "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер увидела свет.
Российская газета 05:00
Происшествия
Власти оценили ущерб от взрыва в Бейруте в 15 миллиардов долларов
Сумма ущерба от взрыва в порту Бейрута может достичь 10-15 миллиардов долларов, заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд.
Daily Storm 14:55
Общество
В Пермском крае частично снят режим самоизоляции
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6227 инфицированных, выздоровело 4458 человек.
Рифей-Пермь 11:37
Авто
Кроссовер Kia Soul получил в России новую комплектацию Style
В российских дилерских центрах южнокорейской автомобильной компании Kia начались продажи новой комплектации модели Kia Soul.
CT news 13:47
Происшествия
Почетный адвокат назвал Ефремова «жертвой» Пашаева
Почетный адвокат России Александр Островский прокомментировал в эфире НСН стратегию защиты Михаила Ефремова в суде, назвав при этом актера жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
РИА Новости 21:27
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит 05:54
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 14:52
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
Экономика
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах Столичные власти не могут распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, отрезая от них участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре.
Коммерсантъ 18:05
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Происшествия
По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в Бейруте
По меньшей мере шесть человек погибли в результате взрыва в Бейруте. Их тела обнаружены на месте ЧП, сообщает телеканал Al Arabiya.
Известия вчера в 13:01
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 18:41
Общество
Садальский констатировал «смерть» театра «Современник» с уходом Волчек
Московский Комсомолец 22:06
Здоровье
Еще один человек в Приморском крае умер от коронавируса
Один человек скончался от инфекции. Всего за весь период пандемии в регионе 88 умерших.
КП - Владивосток 22:27
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57
Политика
Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа обвинила компанию Facebook в предвзятом отношении, после того как соцсеть удалила видео со страницы Трампа из-за ложных утверждений о коронавирусе, сообщает издание Hill.
РИА Новости 22:09
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Экономика
Лукашенко анонсировал новые пути поставок нефти и газа в Белоруссию
Белоруссия до 2025 года будет активно осваивать новые рынки экспорта энергоресурсов и диверсифицировать кредитный портфель, отметил президент Лукашенко.
Политическая Экспертиза 03:27
Авто
Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
Новый небольшой вседорожник Nissan Magnite, предназначенный для рынков развивающихся стран, показали еще в июле.
Новые автомобили 11:51
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
Политика
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс 22:12
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43