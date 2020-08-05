По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар. Во втором квартале крупнейшая экономика мира испытала самый большой спад за послевоенный период. Падение ВВП составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

Здоровье Светлана Яковлева: «В расписаниях школьников могут быть изменения» В заключении Светлана Яковлева добавила, что в нынешней ситуации не исключено, что планы могут измениться в любой момент.

Происшествия В Омске такси столкнулось с легковым автомобилем Такси столкнулось с Lexus в Омске, обе пассажирки такси, а также его водитель погибли. Об этом сообщается на сайте МВД региона.

Политика Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками» Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.

Политика Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». 1K

Происшествия Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости. 53

Здоровье Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания. 1

Происшествия В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области. 30

Общество Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске. 203

Политика Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill. 4

Происшествия Генпрокуратура передала в суд дело экс-зампреда правительства Сахалинской области Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.

Экономика Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение «Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG. 147

Интернет Instagram запустил конкурента TikTok Как сообщает ToDay News Ufa, Instagram создал и запустил конкурента TikTok. 13

Космос Три фрагмента ракеты «Протон-М» обнаружили на Алтае после последнего запуска с Байконура 31 июля, после запуска ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур, представители различных ведомств приняли участие в послепусковом облете части территории Республики Алтай, которая используется для падения второй ступени ракеты-носителя.