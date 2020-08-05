Коронавирус
Lenta.ruПо крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар
По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар. Во втором квартале крупнейшая экономика мира испытала самый большой спад за послевоенный период. Падение ВВП составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Здоровье
Светлана Яковлева: «В расписаниях школьников могут быть изменения»
В заключении Светлана Яковлева добавила, что в нынешней ситуации не исключено, что планы могут измениться в любой момент.
ИА Порт Амур вчера в 23:13
Происшествия
В Омске такси столкнулось с легковым автомобилем
Такси столкнулось с Lexus в Омске, обе пассажирки такси, а также его водитель погибли. Об этом сообщается на сайте МВД региона.
ТАСС 00:04
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости 04 августа в 19:58
Политика
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК вчера в 17:24
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС вчера в 05:28
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM вчера в 14:09
Здоровье
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
Общество
Мэр Барнаула попытался надеть медицинскую маску вместо очков
Мэр Барнаула Владислав Франк оконфузился, когда во время рабочего совещания перепутал для своих привычных аксессуара.
Московский Комсомолец вчера в 11:28
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит вчера в 05:54
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости вчера в 06:18
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa вчера в 17:02
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
Зеленский сменил начальника главного управления разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Политика
Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru вчера в 23:10
Авто
Honda отзывает в США более 600 тыс. автомобилей
Автоновости дня вчера в 14:50
Общество
В Пермском крае частично снят режим самоизоляции
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 6227 инфицированных, выздоровело 4458 человек.
Рифей-Пермь вчера в 11:37
Происшествия
Генпрокуратура передала в суд дело экс-зампреда правительства Сахалинской области
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.
АСТВ вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Азиза рассказала, что Караченцов собирался ради нее развестись с женой
Актер говорил Азизе, что готов даже уйти от жены ради нее.
Свободная Пресса вчера в 14:14
Экономика
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомости вчера в 08:29
Интернет
Instagram запустил конкурента TikTok
Как сообщает ToDay News Ufa, Instagram создал и запустил конкурента TikTok.
ToDay News Ufa вчера в 16:50
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46
Происшествия
Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП
Новый День вчера в 06:22
Здоровье
Иммунолог предупредил о рисках внедрения вакцины от COVID-19
В противном случае риску будет подвергнуто здоровье многих людей, заявил израильский иммунолог профессор Яков Беркун.
Газета.Ru вчера в 02:26
Космос
Три фрагмента ракеты «Протон-М» обнаружили на Алтае после последнего запуска с Байконура
31 июля, после запуска ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур, представители различных ведомств приняли участие в послепусковом облете части территории Республики Алтай, которая используется для падения второй ступени ракеты-носителя.
Новости Горного Алтая вчера в 22:35
Происшествия
В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
РИА Новости вчера в 20:31
Футбол
«Фулхэм» обыграл «Брентфорд» и вышел в АПЛ
Известия 04 августа в 18:18
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом
В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом.
Bimru.ru вчера в 11:02