По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар. Во втором квартале крупнейшая экономика мира испытала самый большой спад за послевоенный период. Падение ВВП составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

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