Коронавирус
Lenta.ruПо крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар
По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар. Во втором квартале крупнейшая экономика мира испытала самый большой спад за послевоенный период. Падение ВВП составило 32,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Российская газета вчера в 21:37
Происшествия
Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП
Новый День вчера в 06:22
Общество
Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока
Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит вчера в 05:54
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Футбол
Глушаков прокомментировал своё возможное возвращение в «Спартак»
Хавбек Денис Глушаков пока не знает, где продолжит карьеру. Ранее футболист выступал за грозненский "Ахмат".
Sport.ru вчера в 14:44
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM вчера в 18:41
Армия и оружие
У НАТО появился танк со 130-мм пушкой
Компания Rheinmetall на своем официальном YouTube-канале показала испытания танкового орудия калибра 130 мм, которым может вооружиться боевая машина, разрабатываемая в рамках программы Main Ground Combat System, сообщает Warspot .
Военно-промышленный курьер 04 августа в 05:20
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" дал прогноз, как долго в столице будут действовать ограничения, введенные из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:05
Авто
Названы самые продаваемые иномарки до 1 млн рублей в РФ
Лезги газет вчера в 17:38
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru вчера в 14:24
Общество
«Роскосмос» увеличил финансирование проекта «Ангара» в 1,7 раза
"Роскосмос" увеличил финансирование этого проекта, который осуществляет ОКР "Амур", с 26 до 45 миллиардов рублей (до 2026 года).
Вести.Ru вчера в 22:21
Авто
Кроссовер Kia Soul получил в России новую комплектацию Style
Лезги газет вчера в 17:47
Футбол
«Чайка» в Кубке России сыграет с «Текстильщиком»
В Москве прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ФНЛ.
Чемпионат-Ростов вчера в 08:57
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru вчера в 12:33
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru вчера в 15:40
Здоровье
Коронавирус: 21 человек заболел в Хакасии
Выявили медики и три завозных случая — трое жителей региона заразились коронавирусом, когда ездили в Красноярский край.
Юг Сибири вчера в 23:04
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru вчера в 16:32
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:43
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa вчера в 17:02
Политика
Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде
США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс вчера в 22:12
Спорт
EA Sports опубликовала трейлер с геймплеем FIFA 21
Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный трейлер к FIFA 21.
LiveSport.ru 04 августа в 13:37
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ вчера в 11:04
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:22
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета вчера в 07:12
Футбол
Газизов опроверг сообщения о переходе Кокорина в «Спартак» из-за денег
Генеральный директор московского клуба «Спартак» Шамиль Газизов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что финансовая сторона вопроса не была главной темой во время переговоров с нападающим Александром Кокорином.
Известия вчера в 18:16
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском вчера в 08:12
Авто
Назаровское ГМНУ изготовило уникальный ковш для гусеничного экскаватора
Сервисное предприятие СУЭК в Красноярском крае, специализирующееся на ремонте и модернизации горной техники, освоило изготовление еще одного вида продукции – унифицированного ковша повышенной износостойкости для экскаваторов марки ЭКГ-10.
Назарово-Онлайн вчера в 23:20
Здоровье
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46