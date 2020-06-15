По программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых, которую в России запустили 23 апреля 2020 года, выдали уже 40 тыс. кредитов на сумму 100 млрд рублей.

По льготной ипотеке под 6,5% выдали 100 млрд рублей – Хуснуллин

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Футбол Лигу Европы доиграют в Германии УЕФА определился с форматом доигровки Лиги Европы, сообщает Sky Sport Italia.

Общество Парад Победы в Симферополе отменили Парад Победы, который должен был пройти 24 июня в Симферополе, не состоится в целях безопасности из-за пандемии нового коронавируса, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов. 5

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Общество Жители Екатеринбурга выступили против реконструкции парка Екатеринбург, 15 июня 2020, 23:02 — REGNUM В Екатеринбурге прошли протесты в защиту парка XXII партсъезда у Дворца молодёжи. 35

Общество В магазинах появилась Конституция с новыми поправками В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter. 488

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