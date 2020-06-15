Экономика
Строительная ГазетаПо льготной ипотеке под 6,5% выдали 100 млрд рублей – Хуснуллин
По программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых, которую в России запустили 23 апреля 2020 года, выдали уже 40 тыс. кредитов на сумму 100 млрд рублей.
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Космос
В небе над Австралией замечено зеленое свечение
Популярная механика вчера в 02:36
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Футбол
Лигу Европы доиграют в Германии
УЕФА определился с форматом доигровки Лиги Европы, сообщает Sky Sport Italia.
Общественная служба новостей вчера в 17:35
Общество
Парад Победы в Симферополе отменили
Парад Победы, который должен был пройти 24 июня в Симферополе, не состоится в целях безопасности из-за пандемии нового коронавируса, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.
ТАСС 04:56
Общество
В Госдуму внесли проект об удаленной работе
Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 05:02
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Общество
Жители Екатеринбурга выступили против реконструкции парка
Екатеринбург, 15 июня 2020, 23:02 — REGNUM В Екатеринбурге прошли протесты в защиту парка XXII партсъезда у Дворца молодёжи.
REGNUM вчера в 16:02
Гаджеты
Гибридные процессоры Ryzen 4000G поступят в продажу в конце июля
Отмечается, что гибридные процессоры Ryzen 4000G в исполнении для настольных компьютеров поступят в продажу 27 июля.
ИА Красная Весна вчера в 09:33
Общество
В магазинах появилась Конституция с новыми поправками
В российских книжных магазинах появилось издание Конституции с новыми поправками. Об этом сообщает аккаунт Кремлевский пул РИА в Twitter.
РИА Новости 05:04
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил, почему актер пил в день ДТП
ФАН вчера в 15:25
Происшествия
В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере
В результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана.
RT на русском 03:37
Армия и оружие
КНДР планирует ввести войска в демилитаризованную зону
Пхеньян угрожает введением войск в демилитаризованные зоны. Об этом сообщили в Генштабе Корейской народной армии.
Политика Сегодня 04:17
Происшествия
Установлена личность стрелка, ранившего в Москве полицейских
Интерфакс вчера в 11:41
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Экономика
Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.
РБК 05:19
Наука
Ученые сказали, почему некоторые люди едят много и не набирают вес
Ученые выяснили, почему некоторые люди питаются много, а лишний вес им набрать не удается, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:40
Происшествия
Полиция отпустила задержанных у здания суда пикетирующих пермяков
Полиция отпустила координатора Штаба Навального в Перми Сергея Ухова, главу краевого отделения «Другой России» Кирилла Имашева и активиста Андрея Федотова.
Properm.ru 04:39
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 13 июня
Наибольшее число новых заболевших за сутки отмечено в Туле (+34), Ефремовском (+7) и Узловском (+7) районах, в Новомосковске (+6). Открываются по клику Напомним, что в Тульской области разработали интерактивную карту.
Тульская пресса 13 июня в 05:12
Происшествия
Дело о хищении 330 млн руб у «Роскосмоса» повторно рассмотрят в суде
12 октября генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации «Роскосмос».
Известия 05:41
Технологии
Энтузиаст добавил компьютер в Minecraft и сыграл на нём в Doom
News.ru вчера в 10:06
Армия и оружие
Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в области Ладакх на севере страны.
RT на русском 04:56
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Политика
Кремль отреагировал на предоставление Украине статуса партнёра НАТО
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями.
RT на русском 05:54