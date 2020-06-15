По программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых, которую в России запустили 23 апреля 2020 года, выдали уже 40 тыс. кредитов на сумму 100 млрд рублей.

По льготной ипотеке под 6,5% выдали 100 млрд рублей – Хуснуллин

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