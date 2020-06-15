Экономика

РИА НовостиРИА НовостиХуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке

Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Хуснуллин считает, что нужно увеличить доступную сумму кредита по льготной ипотеке

ТАСС14:49

Хуснуллин: правительство не планирует продлевать программу ипотеки под 6,5%

Коммерсантъ14:33

Хуснуллин сообщил об идее расширить программу льготной ипотеки под 6,5%

РБК12:58

Хуснуллин: максимальную сумму льготной ипотеки по РФ надо увеличить

РИА Новости15:20

Хуснуллин прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке

Интерфакс14:17

Хуснуллин: Показатель по ипотеке в этом году будет перевыполнен

Российская газета10:30

На льготную ипотеку под 6,5% поступило около 170 тысяч заявок

РЕН ТВ09:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 22:35, Ашберн
Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
1,3K
Экономика

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъ 18:30
1
Политика

Из России высылают двух дипломатов Чехии

Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
1,1K
Происшествия

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

REGNUM 14:12
1
Происшествия

Ситуация с гражданами Азербайджана в лагере в Дагестане нормализована

Известия 21:20
64
Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 18:37
1,1K
Происшествия

В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте

Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
230
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,6K
Здоровье

Вакцина от COVID-19 будет испытана на военных

В Минобороны заявили, что собираются испытать вакцину от COVID-19 на военнослужащих.
Наша версия 00:30
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 12:10
18
Экономика

В Алтайском крае 1,2 млрд рублей потратят на выравнивание зарплат

Более 2 млрд рублей из краевой казны перераспределят на повышение зарплат и выравнивание муниципальных бюджетов.
Алтайская правда 22:14
Политика

МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым

«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
211
Общество

На БАМе 1034 семьи получили новое жилье взамен аварийного

В новое жильё переехали 1034 семьи, рассказала временно исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, сообщает 15 июня 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 05:15
1
Политика

Путин в разговоре с Вучичем подтвердил визит в Белград

Как сообщает администрация сербского президента, Путин подтвердил, что прилетит в Белград на церемонию освящения храма Святого Саввы.
Московский Комсомолец 12:48
8
Авто

Ferrari привезет новый мотор на ГП Австрии, другие новинки под вопросом

Представители команды Ferrari готовятся привезти на гран-при Австрии новый силовой агрегат.
Car.ru 12:01
Происшествия

Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив

Lenta.ru 12:21
2,7K
Культура

Церемонию кинопремии «Оскар» в 2021 году перенесли из-за коронавируса

Вручение кинопремии «Оскар» в 2021 году перенесли с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
МИР 24 16:46
5
Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
457
Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
309
Происшествия

Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко

Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Общество

В России создают пистолет скрытого ношения для оперативников

Новый пистолет скрытого ношения в калибре 9х19 мм для оперативников создается в России, опытный образец появится в ближайшее время, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в Ростех) Альберт Баков.
РИА Новости 20:08
Гаджеты

Xiaomi готовит флагман Mi 10 Pro+ с 12-кратным оптическим зумом

Ожидается, что основным фотомодулем девайса станет 100 Мп камера с поддержкой 12-кратного оптического зума, а дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц.
MobiDevices 14:43
Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование

Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник 05:45
32
Экономика

Названы сферы с наибольшим падением зарплат из-за коронавируса

Падают зарплаты и в фирмах, работающих в сфере здравоохранения. В мае падение составило 30%, в апреле – 14%, а в марте – 38%.
Труд 05:56
27
Экономика

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъ 20:19
23
Общество

Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
305
Здоровье

Замминистра здравоохранения РФ прибыл на Камчатку

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин прибыл в Камчатский край 15 июня, сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна вчера в 23:25
6
Общество

В США возобновят смертную казнь после почти 20 лет перерыва

Федеральные власти Соединенных Штатов намерены возобновить в июле смертную казнь после почти 20-летнего перерыва.
Газета.Ru 21:28
1
Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
131
Политика

Макрон не приедет на парад Победы в Москву 24 июня

Политическая Экспертиза 05:14
35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное