Экономика
РИА НовостиХуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке
Новая программа ипотеки с господдержкой запущена по поручению президента РФ Владимира Путина и заработала в конце апреля этого года. Получить кредит по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 22:35, Ашберн
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:04
Экономика
Граждане экономят на еде и повседневных товарах
Граждане экономят на еде и повседневных товарах Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19 заставило российских потребителей быть более внимательным к ценам.
Коммерсантъ 18:30
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 18:37
Происшествия
В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте
Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Здоровье
Вакцина от COVID-19 будет испытана на военных
В Минобороны заявили, что собираются испытать вакцину от COVID-19 на военнослужащих.
Наша версия 00:30
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 12:10
Экономика
В Алтайском крае 1,2 млрд рублей потратят на выравнивание зарплат
Более 2 млрд рублей из краевой казны перераспределят на повышение зарплат и выравнивание муниципальных бюджетов.
Алтайская правда 22:14
Политика
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
Общество
На БАМе 1034 семьи получили новое жилье взамен аварийного
В новое жильё переехали 1034 семьи, рассказала временно исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина, сообщает 15 июня 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 05:15
Политика
Путин в разговоре с Вучичем подтвердил визит в Белград
Как сообщает администрация сербского президента, Путин подтвердил, что прилетит в Белград на церемонию освящения храма Святого Саввы.
Московский Комсомолец 12:48
Авто
Ferrari привезет новый мотор на ГП Австрии, другие новинки под вопросом
Представители команды Ferrari готовятся привезти на гран-при Австрии новый силовой агрегат.
Car.ru 12:01
Культура
Церемонию кинопремии «Оскар» в 2021 году перенесли из-за коронавируса
Вручение кинопремии «Оскар» в 2021 году перенесли с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
МИР 24 16:46
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
В США вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 01:05
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Происшествия
Суд избрал меру пресечения украинскому радикалу Стерненко
Киев, 15 июня 2020, 22:01 — REGNUM Бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергей Стерненко, которого подозревают в убийстве, будет находиться под круглосуточным домашним арестом, сообщило 15 июня издание Liga.net.
REGNUM 15:01
Общество
В России создают пистолет скрытого ношения для оперативников
Новый пистолет скрытого ношения в калибре 9х19 мм для оперативников создается в России, опытный образец появится в ближайшее время, сообщил РИА Новости генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в Ростех) Альберт Баков.
РИА Новости 20:08
Гаджеты
Xiaomi готовит флагман Mi 10 Pro+ с 12-кратным оптическим зумом
Ожидается, что основным фотомодулем девайса станет 100 Мп камера с поддержкой 12-кратного оптического зума, а дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц.
MobiDevices 14:43
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник 05:45
Экономика
Названы сферы с наибольшим падением зарплат из-за коронавируса
Падают зарплаты и в фирмах, работающих в сфере здравоохранения. В мае падение составило 30%, в апреле – 14%, а в марте – 38%.
Труд 05:56
Общество
Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
Здоровье
Замминистра здравоохранения РФ прибыл на Камчатку
Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин прибыл в Камчатский край 15 июня, сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна вчера в 23:25
Общество
В США возобновят смертную казнь после почти 20 лет перерыва
Федеральные власти Соединенных Штатов намерены возобновить в июле смертную казнь после почти 20-летнего перерыва.
Газета.Ru 21:28
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Политика
Макрон не приедет на парад Победы в Москву 24 июня
Политическая Экспертиза 05:14