Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Масс-медиа сообщают о переполненных больницах в Бейруте. По состоянию на 22:00, СМИ сообщали о 30 погибших и более 2,5 тысячах раненых в результате взрыва.

Взрыв в Бейруте: погибли 78 человек, около 4 тысяч ранены

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