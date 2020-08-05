Происшествия
NewsFrolВзрыв в Бейруте: погибли 78 человек, около 4 тысяч ранены
Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Масс-медиа сообщают о переполненных больницах в Бейруте. По состоянию на 22:00, СМИ сообщали о 30 погибших и более 2,5 тысячах раненых в результате взрыва.
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Происшествия
Международный аэропорт получил повреждения от мощного взрыва в Бейруте
ИА Красная Весна вчера в 14:59
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших
Адвокат участника аварии Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что имеет "достоверные сведения" о фальсификации доказательств стороной потерпевших.
NewInform 03:51
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru вчера в 14:01
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
За июнь и июль выплаты уже получили почти 90% всех семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.
Live24 вчера в 15:07
Происшествия
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд
Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в 3-5 млрд долларов - телеканал Эл-би-си.
ТАСС 04:26
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%
Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.
ИА БанкИнформСервис 03:32
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру вчера в 02:29
Экономика
«Аэрофлот» планирует отложить поставку десяти самолетов A350
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует отложить поставку десяти самолетов Airbus A350 на год или два.
ТАСС 01:00
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка
Российская газета 03:17
Финансы
В Новосибирске подорожала валюта
По данным портала banki.ru, в Новосибирске евро дешевле всего купить у банка Премьер БКС: 1 EUR стоит 86,44 рубля.
Сиб.фм вчера в 00:37
Киберспорт
Игру Detroit: Become Human продали более 5 млн раз
Продажи игры Detroit: Become Human достигли 5 млн копий через месяц после ее выхода в онлайн-сервисе Steam.
NewInform 04:18
Происшествия
У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
Здоровье
В Роскачестве предупредили о вреде свежевыжатых соков
Эксперты указывают, что, если выжать из свежего фрукта или овоща сок, удаляется клетчатка, и в результате получается жидкость с витаминами и высокой концентрацией натурального сахара.
Кубанские новости 02:30
Шоу-бизнес
Михалкова оценила возможность сотрудничества с «Уральскими пельменями»
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова не собирается сотрудничать с экс-коллегами на разовых проектах.
Вечерняя Москва 02:54
Общество
В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники насчитали в компании Infosecurity a Softline Company, пишет газета "Коммерсант".
Российская газета 04:13
Технологии
ПК-версия Horizon Zero Dawn оказалась заметно «тяжелее» консольной
3DNews вчера в 02:14
Авто
В Беларуси запустят производство электромобилей Geely уже в 2021 году
Во время интервью директора завода «БелДжи» Геннадий Свидерский в эфире телеканала «Беларусь-1» сообщил о том, что уже в 2021 году на предприятии наладят серийное производство электромобилей китайско-белорусской разработки.
32CARS.ru 02:26
Армия и оружие
Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу
Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
REGNUM вчера в 08:48
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
Месяц назад Родриго, который теперь называет себя Джессикой, решился на увеличение ягодиц, закачав в них 9 литров филлера.
Wday.ru 03 августа в 09:03
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Авто
Nissan показал салон нового кроссовера Magnite
В компании заявили, что "Magnite изменит правила игры в классе субкомпактных кроссоверов". Никакой другой информации Nissan не опубликовал.
Российская газета 03:02
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Футбол
Минус Маммана. Кто ещё покинет «Зенит»
В летнее трансферное окно "Зенит" помимо Шатова, Смольникова, Кокорина и Ивановича покинут ещё несколько футболистов, первым из которых станет Эмануэль Маммана, отправляющийся в аренду в "Сочи".
Bobsoccer 04:05