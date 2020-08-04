Министр здравоохранения Ливана Хамад Хассан сообщил, что в результате взрыва в районе морского порта в Бейруте по меньшей мере погибли 40 человек, порядка 2,5 тысячи человек пострадали, передает РИА Новости. По словам главы Минздрава, данные цифры не окончательные.

При взрыве в Бейруте погибли более 40 человек, тысячи пострадали

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