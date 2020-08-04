Происшествия
Аргументы и ФактыПри взрыве в Бейруте погибли более 40 человек, тысячи пострадали
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хассан сообщил, что в результате взрыва в районе морского порта в Бейруте по меньшей мере погибли 40 человек, порядка 2,5 тысячи человек пострадали, передает РИА Новости. По словам главы Минздрава, данные цифры не окончательные.
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Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
РБК вчера в 12:09
Происшествия
В Москве мужчина забыл на самокате сумку с миллионом рублей
Мужчина в Москве оставил на ручке арендованного самоката барсетку с суммой более 1,3 миллионов рублей, по возвращении денег не нашел, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
РИА Новости 02:51
Общество
Волочкова продает купель, чтобы оплатить штрафы
Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою купель, чтобы оплатить штрафы. Об этом она написала в Instagram.
Газета.Ru 02:14
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Армия и оружие
Десятичасовой перелет китайских Су-30МКК показали на видео
Видео десятичасового учебного-тренировочного полета китайских Су-30МКК привлекло внимание портала The Drive.
Российская газета вчера в 07:25
Экономика
Сбербанк допустил возможность выпуска привязанного к рублю токена
Сбербанк может выпустить цифровой токен, курс которого будет привязан к котировкам рубля, заявил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» компании Сергей Попов.
РБК 02:46
Космос
ВШЭ планирует запустить свой спутник до конца 2020 года
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник – CubeSX-HSE.
ТАСС вчера в 05:56
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
CT news вчера в 14:30
Футбол
«Фулхэм» в дополнительное время победил «Брентфорд» и вышел в АПЛ
В финале «Фулхэм» победил «Брентфорд». Основное время завершилось вничью (0:0), а в дополнительное время дачники добыли победу.
Sport24.ru вчера в 17:24
Экономика
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 03 августа в 02:24
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Политика
Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила 4,98%
Минск, 5 августа 2020, 09:55 — REGNUM Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.
REGNUM 02:55
Политика
ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily вчера в 12:29
Общество
Подруга Картрайта рассказала о своих отношениях с погибшим рэпером
Подруга погибшего рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко заявила на допросе, что встречалась с ним в течение двух лет, а супруга музыканта Марина Кохал знала об их отношениях, сообщает «Пятый канал».
Аргументы и Факты 01:58
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Происшествия
Блогеры показали видео Бейрута после разрушительного взрыва
Авторы телеграм-канала LShot показали, как выглядит порт в Бейруте после прогремевшего накануне взрыва.
SM News 02:38
Политика
Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям
По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, повышение пенсионного возраста было «продавлено» прежним правительством, которое теперь ушло в отставку, и у государственной думы появился реальный шанс вернуть ситуацию под свой контроль.
Амур.инфо 03 августа в 10:27
Здоровье
В Роскачестве дали рекомендации по употреблению свежевыжатых соков
Москва, 5 августа 2020, 09:43 — REGNUM Употреблять свежевыжатые соки желательно в течение 15−20 минут после приготовления, чтобы в напитке успели сохраниться витамины.
REGNUM 02:43
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Происшествия
В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей
Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, на которого напали дикие медведи.
ТАСС 03:15
Интернет
Google объявил о закрытии Play Music в октябре
Google окончательно закроет сервис Play Music в октябре нынешнего года. Сейчас продолжается активная подготовка к этому процессу.
OAnews 02:48
Политика
Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма
Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Политика
Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России
Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru вчера в 03:38
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК 02:30