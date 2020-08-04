Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПри взрыве в Бейруте погибли более 40 человек, тысячи пострадали

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хассан сообщил, что в результате взрыва в районе морского порта в Бейруте по меньшей мере погибли 40 человек, порядка 2,5 тысячи человек пострадали, передает РИА Новости. По словам главы Минздрава, данные цифры не окончательные.
Читать в источнике
Комментировать466

Подробнее о событии

Почти 80 человек погибли в результате взрыва в столице Ливана

Эхо Москвы01:02

Взрыв в Бейруте. Главное

Комсомольская правдавчера в 20:52

Число погибших при взрыве в Бейруте возросло

Lenta.ruвчера в 15:12

В Минздраве Ливана заявили о сотнях пострадавших из-за взрыва в Бейруте

РБКвчера в 13:06

Число погибших в Бейруте достигло 70

RT на русскомвчера в 17:01

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63

РИА Новостивчера в 16:17

«Катастрофа для Ливана». Взрыв в Бейруте унес жизни более 70 человек, еще 3,7 тыс. ранены

ТАССвчера в 16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

РБК вчера в 12:09
838
Общество

Экс-король Испании Хуан Карлос, обвиняемый в коррупции, покинул страну

Evo-rus.com 02:45
76
Происшествия

В Москве мужчина забыл на самокате сумку с миллионом рублей

Мужчина в Москве оставил на ручке арендованного самоката барсетку с суммой более 1,3 миллионов рублей, по возвращении денег не нашел, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
РИА Новости 02:51
3
Общество

Волочкова продает купель, чтобы оплатить штрафы

Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою купель, чтобы оплатить штрафы. Об этом она написала в Instagram.
Газета.Ru 02:14
2
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
414
Армия и оружие

Десятичасовой перелет китайских Су-30МКК показали на видео

Видео десятичасового учебного-тренировочного полета китайских Су-30МКК привлекло внимание портала The Drive.
Российская газета вчера в 07:25
Экономика

Сбербанк допустил возможность выпуска привязанного к рублю токена

Сбербанк может выпустить цифровой токен, курс которого будет привязан к котировкам рубля, заявил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» компании Сергей Попов.
РБК 02:46
Космос

ВШЭ планирует запустить свой спутник до конца 2020 года

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) планирует до конца 2020 года запустить на околоземную орбиту своей первый спутник – CubeSX-HSE.
ТАСС вчера в 05:56
1
Футбол

Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»

CT news вчера в 14:30
3
Футбол

«Фулхэм» в дополнительное время победил «Брентфорд» и вышел в АПЛ

В финале «Фулхэм» победил «Брентфорд». Основное время завершилось вничью (0:0), а в дополнительное время дачники добыли победу.
Sport24.ru вчера в 17:24
1
Экономика

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей.
Российская газета 03 августа в 02:24
21
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
2,3K
Политика

Явка в первый день досрочного голосования в Белоруссии составила 4,98%

Минск, 5 августа 2020, 09:55 — REGNUM Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.
REGNUM 02:55
1
Политика

ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию

ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
Евразия Daily вчера в 12:29
99
Общество

Подруга Картрайта рассказала о своих отношениях с погибшим рэпером

Подруга погибшего рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко заявила на допросе, что встречалась с ним в течение двух лет, а супруга музыканта Марина Кохал знала об их отношениях, сообщает «Пятый канал».
Аргументы и Факты 01:58
3
Политика

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
2,1K
Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
1K
Общество

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
122
Происшествия

Блогеры показали видео Бейрута после разрушительного взрыва

Авторы телеграм-канала LShot показали, как выглядит порт в Бейруте после прогремевшего накануне взрыва.
SM News 02:38
Политика

Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям

По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, повышение пенсионного возраста было «продавлено» прежним правительством, которое теперь ушло в отставку, и у государственной думы появился реальный шанс вернуть ситуацию под свой контроль.
Амур.инфо 03 августа в 10:27
769
Здоровье

В Роскачестве дали рекомендации по употреблению свежевыжатых соков

Москва, 5 августа 2020, 09:43 — REGNUM Употреблять свежевыжатые соки желательно в течение 15−20 минут после приготовления, чтобы в напитке успели сохраниться витамины.
REGNUM 02:43
6
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
671
Интернет

В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
14
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
380
Происшествия

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

Следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, на которого напали дикие медведи.
ТАСС 03:15
Интернет

Google объявил о закрытии Play Music в октябре

Google окончательно закроет сервис Play Music в октябре нынешнего года. Сейчас продолжается активная подготовка к этому процессу.
OAnews 02:48
1
Политика

Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма

Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
119
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой

Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
255
Политика

Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
Газета.Ru вчера в 03:38
720
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК 02:30
2
Взрыв в БейрутеБольше новостей по теме
Главное