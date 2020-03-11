Экономика

ГородовойГородовойПо мнению экспертов, США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России

Как сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных информагентством экспертов, предпринятые Эр-Риядом и Вашингтоном шаги направлены на дестабилизацию обстановки на политической арене внутри России и вытеснение Москвы с мирового энергетического рынка.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

По мнению экспертов, США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России

Городовой01:46

Версия экспертов: США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России

Комсомольская правдавчера в 17:01

Эксперты назвали обрушение рынка нефти сговором США и Саудовской Аравии против РФ

Известиявчера в 16:20

Эксперты: Саудовская Аравия и США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в РФ

ТАССвчера в 13:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Происшествия

В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Российская газета 00:37
Происшествия

Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек

Газета.Ru вчера в 22:09
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 вчера в 06:43
Общество

Кабмин одобрил запрет высаживать детей-безбилетников из транспорта

Согласно общему мнению членов кабмина, новый законопроект позволит детально урегулировать сферу взаимоотношений пользователей общественного транспорта с контролерами при оплате проезда плате проезда.
Известия 05:59
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ 10 марта в 09:22
Политика

Кремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

BFM.ru 05:13
Общество

Власти Китая объявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел

Пик эпидемии коронавирусного заболевания в Китае пройден. Об этом сегодня сообщил представитель Минздрава страны Ми Фэн.
ГЛАС.RU 04:10
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:58
Общество

О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре

Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
РБК вчера в 09:53
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
ТАСС 04:55
Политика

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Lenta.ru 03:25
Политика

Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Происшествия

Саратовского маньяка и убийцу приговорили к пожизненному сроку

Взгляд-инфо 05:13
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу

Кто знает, может, и Шепелеву дадут какой-нибудь новый проект на «втором» канале.
Uznayvse.ru 05:07
Кино

В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне

В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
News.ru 03:51
Экономика

Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
РИА Новости вчера в 02:51
Общество

Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн

Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Красная весна вчера в 10:39
Происшествия

Двух детей ранили из пневматического оружия в Свободненской школе

Предварительно установлено, что злоумышленник выстрелил из пневматического оружия. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Телепорт 05:22
Спорт

Огонь XXXII летних Олимпийских игр 2020 года зажгут в Древней Олимпии

Церемония зажжения огня XXXII летних Олимпийских игр пройдет в четверг в Древней Олимпии.
РИА Новости 00:13
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
ТАСС 03:20
Гаджеты

Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera 06:22
Политика

Трамп запретил въезд в США из Европы

Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
РИА Новости вчера в 21:26
Энергетика

Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
РИА Новости 04:57
Финансы

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

Последний раз индекс находился ниже отметки в 1000 пунктов 31 июля 2017 года. Индекс Мосбиржи снижается на 5,1% - до 2366,4 пункта.
ТАСС 05:05
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Единоборства

Емельяненко описал бой с Кадыровым

Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Lenta.ru 10 марта в 12:24
Общество

В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

Черногория стала единственной страной в Европе, до которой не добралась коронавирусная инфекция.
Городовой 06:27
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 04:34
Гаджеты

Apple пришлось отменить презентацию iPhone SE 2

Американской корпорации Apple пришлось отменить намеченную на март презентацию iPhone SE 2. Об этом передаёт издание Forbes и владелец YouTube-канала Front Page Tech, ссылаясь на инсайдерскую информацию.
OAnews вчера в 08:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное