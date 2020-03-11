Экономика
ГородовойПо мнению экспертов, США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России
Как сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных информагентством экспертов, предпринятые Эр-Риядом и Вашингтоном шаги направлены на дестабилизацию обстановки на политической арене внутри России и вытеснение Москвы с мирового энергетического рынка.
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Версия экспертов: США обрушили рынки, чтобы дестабилизировать ситуацию в России
Комсомольская правдавчера в 17:01
Эксперты назвали обрушение рынка нефти сговором США и Саудовской Аравии против РФ
Известиявчера в 16:20
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В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
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Под Иркутском при пожаре в жилом доме погибла семья из пяти человек
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Общество
Кабмин одобрил запрет высаживать детей-безбилетников из транспорта
Согласно общему мнению членов кабмина, новый законопроект позволит детально урегулировать сферу взаимоотношений пользователей общественного транспорта с контролерами при оплате проезда плате проезда.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Общество
Власти Китая объявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел
Пик эпидемии коронавирусного заболевания в Китае пройден. Об этом сегодня сообщил представитель Минздрава страны Ми Фэн.
Политика
Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве
Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
О чем говорят образы Меган Маркл в прощальном королевском туре
Хотя стоит признать, что после прощального королевского тура рейтинг Маркл повысился: согласно опросам Международного института изучения общественного мнения YouGov, она занимает уже не восьмое, а шестое место по популярности среди всех родственников супруга (сам он находится на втором месте и уступает лишь своей бабушке-королеве).
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
Политика
Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами
Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев готовится к выходу на новую работу
Кто знает, может, и Шепелеву дадут какой-нибудь новый проект на «втором» канале.
Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
Экономика
Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
Общество
Из-за коронавируса Грета Тунберг переместится в онлайн
Призыв к своим последователям перейти от уличной активности к акциям в Интернете в связи с коронавирусом разместила экоактивистка Грета Тунберг 11 марта на своей странице в Twitter.
Происшествия
Двух детей ранили из пневматического оружия в Свободненской школе
Предварительно установлено, что злоумышленник выстрелил из пневматического оружия. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Спорт
Огонь XXXII летних Олимпийских игр 2020 года зажгут в Древней Олимпии
Церемония зажжения огня XXXII летних Олимпийских игр пройдет в четверг в Древней Олимпии.
Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников
ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
Гаджеты
Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max
Политика
Трамп запретил въезд в США из Европы
Дональд Трамп объявил, что из-за коронавируса США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
Энергетика
Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25
"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
Финансы
Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года
Последний раз индекс находился ниже отметки в 1000 пунктов 31 июля 2017 года. Индекс Мосбиржи снижается на 5,1% - до 2366,4 пункта.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Единоборства
Емельяненко описал бой с Кадыровым
Емельяненко заявил, что Кадыров не оказался «мальчиком для битья». «Перекладывал он меня с левой руки на правую», — описал боец.
Общество
В Европе осталась всего одна страна без коронавируса
Черногория стала единственной страной в Европе, до которой не добралась коронавирусная инфекция.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Гаджеты
Apple пришлось отменить презентацию iPhone SE 2
Американской корпорации Apple пришлось отменить намеченную на март презентацию iPhone SE 2. Об этом передаёт издание Forbes и владелец YouTube-канала Front Page Tech, ссылаясь на инсайдерскую информацию.