Общество

Газета.RuГазета.RuПресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов. По словам Макаренко, смерть не носит криминальный характер.
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

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Врачи назвали причину смерти российского политика Никиты Исаева

Комсомольская правда03:18

СМИ назвали предварительную причину смерти Никиты Исаева

РИА Новости04:08

В «Новой России» сообщили о смерти своего лидера Никиты Исаева

Интерфакс03:10

С чувством выполненного долга: последний пост ушедшего политика Исаева

РЕН ТВ02:42

Стали известны подробности скоропостижной смерти Никиты Исаева

Пятый канал03:40

СМИ: лидер «Новой России» Никита Исаев умер от остановки сердца

Газета.Ru04:56
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В Киеве похитили главу Укрэксимбанка

В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
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Матери стало плохо на прощании с убитой Анастасией Ещенко

Матери убитой Анастасией Ещенко стало плохо во время прощания, которое проходит в станице Старовеличковской Краснодарского края, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 04:00
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Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
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Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Происшествия

Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области

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Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул около жилых домов под Рязанью

Военный беспилотник "Орион" потерпел крушение около многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:52
Политика

В Крыму ответили Помпео о признании полуострова и Голанских высот

Поддерживая решение СССР не признавать присоединение высот к Израилю, «Россия сегодня и высказала свою позицию относительно того, что решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН», напомнила сенатор.
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Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Политика

Врачи рассказали о состоянии президента Сербии Вучича

Президент Сербии Александр Вучич, госпитализированный 15 ноября из-за проблем с сердцем, находится в стабильном состоянии.
Газета.Ru 08:34
Происшествия

Десять человек погибли в результате взрыва в Сирии

При взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии погибли 10 человек, еще 15 ранены.
Известия 07:00
Музыка

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
РИА Новости 06:59
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Общество

Франция пригласила российских экспертов восстанавливать Нотр-Дам

Российских специалистов официально пригласили во Францию для восстановления пострадавшего в результате пожара собора Парижской Богоматери, заявила журналистам посол республики в РФ Сильви Берманн в ходе визита в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра), передает ТАСС в субботу, 16 ноября.
Известия 07:22
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
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Жесткий силовой прием в исполнении Александра Овечкина попал на видео

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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
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Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

РИА Новости 08:27
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Китайские военные помогли расчистить улицы Гонконга

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«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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Генштаб ВСУ назвал возможную причину взрывов на арсенале в Балаклее

В Генштабе Вооружённых сил Украины рассказали о возможной причине взрывов на военном складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области, в результате которых погибли двое сапёров.
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Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией

Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем девятого тура отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.
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В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

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