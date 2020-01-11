Экономика

Life.ruLife.ruПо новой схеме. Как изменится выплата пенсий

В дальнейшем выплаты накопительной части пенсии могут измениться. В конце октября Минфин и Банк России представили новую систему — гарантированный пенсионный план.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

Подробнее о событии

«Чтобы вернуть доверие, нужно отдать то, что забрали». Сергей Алексашенко об очередном изменении пенсионной системы

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В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

ИА Хакасия11 января в 19:17

В ЦБ заявили, что новые пенсионные выплаты рассчитаны на людей с доходом от 45 тысяч рублей

URA.Ru12 января в 08:04

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

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Газета.Ru12 января в 04:50

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ruвчера в 01:40
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В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину.
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