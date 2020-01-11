Экономика
Life.ruПо новой схеме. Как изменится выплата пенсий
В дальнейшем выплаты накопительной части пенсии могут измениться. В конце октября Минфин и Банк России представили новую систему — гарантированный пенсионный план.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
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В ЦБ заявили, что новые пенсионные выплаты рассчитаны на людей с доходом от 45 тысяч рублей
URA.Ru12 января в 08:04
В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
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