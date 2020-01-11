с чего всё началось

В дальнейшем выплаты накопительной части пенсии могут измениться. В конце октября Минфин и Банк России представили новую систему — гарантированный пенсионный план.

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

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Космос Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батарей МКС Американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вышли в открытый космос, чтобы провести работы по замене аккумуляторов Международной космической станции (МКС).

Энергетика Лукашенко намерен покупать украинскую нефть На протяжении долгих лет Россия являлась основным поставщиком нефти в Белоруссию. Минск получал черное золото по заниженным ценам.

Происшествия Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.

Общество Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Армия и оружие Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы Бомбы B61 / ©thedrive Стоит сказать, что Кристенсен был первым, кто обратил внимание на то, что 46 бомбардировщиков B-52H из примерно 70 оставшихся самолетов были лишены возможности применять ядерные бомбы еще в 2017 году.

Политика Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.

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Экономика SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что китайская сторона купит у Соединенных Штатов товаров на $200 млрд в рамках торгового соглашения стран.

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Финансы Курс доллара снизился до 61,39 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля.

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Происшествия В Германии прошла спецоперация против «лиц чеченского происхождения» Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.