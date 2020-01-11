Экономика
BFM.ruЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
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В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна
URA.Ru12 января в 08:59
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Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Экономика
Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов
Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
Экономика
Козак поручил проверить сделки «Транслома» с РЖД по утилизации вагонов
Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба в срок до 10 февраля проведут проверку нескольких сделок на утилизацию вагонов между РЖД и компанией «Транслом».
Политика
Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
Наука
Получение перекиси водорода оптимизировали
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Футбол
«Спартак» показал тренировку на сборе в ОАЭ
Футбол
Нойер может летом покинуть «Баварию»
По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.
Армия и оружие
Эксперт: НАТО не может противостоять комплексам «Искандер-М»
Эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко считает, что Североатлантическому Альянсу нечем противостоять российским комплексам «Искандер-М».
Здоровье
В обреченном на ликвидацию роддоме в Армении медики работают бесплатно
Медики в роддоме села Ачаджур в Армении, приговоренном к закрытию, принимают роды, не надеясь получить зарплату.
Футбол
В. Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США
Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Авто
Названы топ-10 самых востребованных кроссоверов в РФ в 2019 году
Третьим в топ-10 самых востребованных кроссоверов в РФ в 2019 году стал немецкий Volkswagen Tiguan.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Экономика
Более четверти жилых комплексов в России возводится через счета эскроу
По данным на начало года, более четверти (26%) жилых комплексов в России строится с использованием счетов эскроу как в сегменте крупных, так и малых застройщиков.
Происшествия
В Каталонии объявлена химическая угроза после взрыва на заводе
Власти провинции Таррагона в Каталонии предупредили жителей о химической угрозе, возникшей в результате взрыва на нефтехимическом заводе, передаёт телеканал Sky News.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Экономика
Стоимость акций Tesla впервые превысила $500
Акции американского автопроизводителя Tesla выросли в понедельник в ходе торгов на фондовой бирже NASDAQ на 5,6 %, впервые преодолев рубеж в $500.
Экономика
В Минтруда рассказали о росте зарплат в 2020 году
Министр отметил, что реальная заработная плата вырастит на 2,3%, а доходы населения на - 1,5%. Данная тенденция распространится и на сотрудников бюджетной сферы.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Политика
Посол Украины в США рассказал о «химии» между Зеленским и Трампом
Отношения Киева и Вашингтона очень теплые, между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом есть "какая-то химия", заявил во вторник посол Украины в США Владимир Ельченко.
Футбол
Президент РПЛ дал показания по делу о договорном матче
Состоялся допрос по первому в Российской Федерации уголовному делу о договорном матче.
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Политика
США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Вашингтон пообещал Ираку санкции в случае, если Багдад решит усилить свою оборону за счет российских зенитных ракетных систем С-400.
Происшествия
Житель Забайкалья признался в расчленении девушки в Чите
Наука
Температура воды Мирового океана достигла рекордного максимума
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения с союзниками
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен», — говорится в заявлении ведомства.