Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

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На договорах о переводе накоплений клиента придется расписываться главам НПФ

Коммерсантъ17:31

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

Российская газета12 января в 02:00

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ru01:40

Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна

URA.Ru12 января в 08:59

Центробанк раскрыл новые варианты пенсионных выплат

Газета.Ru12 января в 04:50

«Чтобы вернуть доверие, нужно отдать то, что забрали». Сергей Алексашенко об очередном изменении пенсионной системы

Дождь07:59

В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат

ИА Хакасия11 января в 19:17
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Экономика

Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов

Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.
RT на русском вчера в 14:00
Экономика

Козак поручил проверить сделки «Транслома» с РЖД по утилизации вагонов

Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба в срок до 10 февраля проведут проверку нескольких сделок на утилизацию вагонов между РЖД и компанией «Транслом».
Ведомости 17:42
Политика

Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны

Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
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Получение перекиси водорода оптимизировали

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По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы

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Российская газета вчера в 13:19
Политика

МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
РИА Новости 12:16
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«Спартак» показал тренировку на сборе в ОАЭ

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По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.
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Эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко считает, что Североатлантическому Альянсу нечем противостоять российским комплексам «Искандер-М».
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Медики в роддоме села Ачаджур в Армении, приговоренном к закрытию, принимают роды, не надеясь получить зарплату.
Красная весна вчера в 14:52
Футбол

В. Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США

Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.
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Третьим в топ-10 самых востребованных кроссоверов в РФ в 2019 году стал немецкий Volkswagen Tiguan.
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Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Вести.Ru 17:39
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В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

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Более четверти жилых комплексов в России возводится через счета эскроу

По данным на начало года, более четверти (26%) жилых комплексов в России строится с использованием счетов эскроу как в сегменте крупных, так и малых застройщиков.
Будущее России. Национальные проекты 12 января в 11:33
Происшествия

В Каталонии объявлена химическая угроза после взрыва на заводе

Власти провинции Таррагона в Каталонии предупредили жителей о химической угрозе, возникшей в результате взрыва на нефтехимическом заводе, передаёт телеканал Sky News.
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Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Экономика

Стоимость акций Tesla впервые превысила $500

Акции американского автопроизводителя Tesla выросли в понедельник в ходе торгов на фондовой бирже NASDAQ на 5,6 %, впервые преодолев рубеж в $500.
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Экономика

В Минтруда рассказали о росте зарплат в 2020 году

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Иранец, снявший видео крушения украинского самолета, задержан

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Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
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Посол Украины в США рассказал о «химии» между Зеленским и Трампом

Отношения Киева и Вашингтона очень теплые, между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом есть "какая-то химия", заявил во вторник посол Украины в США Владимир Ельченко.
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Состоялся допрос по первому в Российской Федерации уголовному делу о договорном матче.
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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
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Вашингтон пообещал Ираку санкции в случае, если Багдад решит усилить свою оборону за счет российских зенитных ракетных систем С-400.
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Житель Забайкалья признался в расчленении девушки в Чите

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Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения с союзниками

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