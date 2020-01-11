с чего всё началось

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему. Накопления можно будет перевести в гарантированный пенсионный план без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.

Экономика Козак поручил проверить сделки «Транслома» с РЖД по утилизации вагонов Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба в срок до 10 февраля проведут проверку нескольких сделок на утилизацию вагонов между РЖД и компанией «Транслом».

Политика МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Футбол Нойер может летом покинуть «Баварию» По информации France Football, вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может уйти из мюнхенского клуба уже в следующее межсезонье.

Экономика Более четверти жилых комплексов в России возводится через счета эскроу По данным на начало года, более четверти (26%) жилых комплексов в России строится с использованием счетов эскроу как в сегменте крупных, так и малых застройщиков.

Происшествия В Каталонии объявлена химическая угроза после взрыва на заводе Власти провинции Таррагона в Каталонии предупредили жителей о химической угрозе, возникшей в результате взрыва на нефтехимическом заводе, передаёт телеканал Sky News.

Общество На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.

Экономика Стоимость акций Tesla впервые превысила $500 Акции американского автопроизводителя Tesla выросли в понедельник в ходе торгов на фондовой бирже NASDAQ на 5,6 %, впервые преодолев рубеж в $500.

Экономика В Минтруда рассказали о росте зарплат в 2020 году Министр отметил, что реальная заработная плата вырастит на 2,3%, а доходы населения на - 1,5%. Данная тенденция распространится и на сотрудников бюджетной сферы.

Общество Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.

Политика Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.