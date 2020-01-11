Экономика

Life.ruLife.ruПо новой схеме. Как изменится выплата пенсий

В дальнейшем выплаты накопительной части пенсии могут измениться. В конце октября Минфин и Банк России представили новую систему — гарантированный пенсионный план.
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с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ
" первый зампред Банка России Сергей Швецов.
Царьград12 января в 07:57

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URA.Ru12 января в 08:59

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Газета.Ru12 января в 04:50

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

Life.ru01:40

В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы

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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
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