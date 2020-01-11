с чего всё началось

В дальнейшем выплаты накопительной части пенсии могут измениться. В конце октября Минфин и Банк России представили новую систему — гарантированный пенсионный план.

По новой схеме. Как изменится выплата пенсий

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