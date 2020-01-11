Экономика
Life.ruПо новой схеме. Как изменится выплата пенсий
В дальнейшем выплаты накопительной части пенсии могут измениться. В конце октября Минфин и Банк России представили новую систему — гарантированный пенсионный план.
Читать в источнике
Оценить2373
с чего всё началось
Некоторые подробности гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект которого предполагается внести на рассмотрение в Госдуму, ранее раскрыл в беседе с "РГ" первый зампред Банка России Сергей Швецов.Царьград12 января в 07:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-сотрудник Минфина объяснил, почему новая схема пенсионных выплат невыгодна
URA.Ru12 января в 08:59
В ЦБ оценили доход потенциальных участников новой пенсионной схемы
Российская газета12 января в 02:00
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:37, Ашберн
Футбол
Джано Ананидзе может перейти в «Тамбов»
Происшествия
СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Общество
В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
Происшествия
Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной
Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Кино
Создатели фильма «Дау» хотят оспорить в суде решение Министерства культуры
Илья Хржановский попросил Министра культуры создать независимую экспертную комиссию из высокопрофессиональных специалистов, которые занимаются вопросами этики, культуры и искусства для оценки кинофильма "Дау" и проверки на наличие в нём сцен порнографии.
Гаджеты
Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года
Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
Политика
Хафтар и Сарадж приглашены на конференцию по Ливии в Берлине
На предстоящую 19 января в Берлине конференцию по Ливии приглашены оба лидера конфликтующих сторон, генерал Халиф Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах
Замглавы РЖД сообщил, что компания предлагает на законодательном уровне создать условия, способствующие повышению уровню безопасности пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования в поездах как дальнего, так и пригородного сообщения.
Политика
Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Политика
В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Кино
Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»
Спорт
Sony открыла доступ к личной статистике PlayStation. Как его получить
В отличие от других игровых сервисов, PlayStation Network традиционно не предоставляет пользователям подробной статистики учетной записи, ограничиваясь системой "трофеев".
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Политика
Украина заявила о снижении пассажиропотока на границе с Россией на 10%
Пассажиропоток на границе с Россией уменьшился почти на 10% в 2019 году, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Людей пришлось экстренно эвакуировать. Из помещений, в которые устремилась горячая вода, вынесли пять человек с ожогами.
Политика
Страны ЕС заявили о невыполнении Ираном обязательств по ядерной сделке
По мнению Геранмайе, у Ирана есть несколько вариантов ответа на действия ЕС: формально активировать механизм разрешения споров, обвинив в несоблюдении обязательств ЕС и США; продолжить наращивать ядерный потенциал в нарушение СВПД и не обращать внимание на шаги ЕС; попытаться получить от ЕС более выгодные экономические условия в обмен на возвращение к выполнению СВПД.
Хоккей
Овечкин обогнал Селянне по голам в НХЛ
Шайба стала 27-й в сезоне и 685-й в карьере игрока, что помогло ему занять единоличное 11-е место в рейтинге лучших снайперов лиги за всю историю, обогнав по этому показателю финна Теэму Селянне.
Армия и оружие