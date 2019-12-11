Экономика
МонаВистаПо объему активов у российских брокеров Кипр обогнал регионы России
По данным Центробанка России суммарный объем активов на брокерских счетах россиян по состоянию на 30 сентября 2019 превысил 10 трлн рублей, при этом Кипр опередил многие российские регионы по количеству активов.
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Политика
Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске.
Хоккей
Чернышенко: клубы КХЛ хорошо подготовились к потолку зарплат
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) достаточно хорошо подготовились к введению потолка заработных плат.
Общество
Ученый объяснил надпись «Т-34» на белом медведе
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
Культура
Зеленский и Заворотнюк возглавили топ запросов украинцев в Google
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов
Стоит отметить, что впервые за 10 лет в плей-офф Лиги чемпионов сыграют команды, которые представляют топ-5 европейских чемпионатов.
Происшествия
В Минобороны подтвердили крушение Ми-28 на Кубани и гибель экипажа
В Министерстве обороны России подтвердили крушение ударного вертолёта Ми-28 в Краснодарском крае и гибель двух человек, которые состояли в экипаже.
Кино
Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
Шоу-бизнес
Взялась за старое: Каменских сделала фото с приспущенными штанами
Каменских сделала селфи в туалете. Она предстала в черном нижнем белье.
Хоккей
Кетов назначен капитаном сборной России на Кубке Первого канала
Форвард санкт-петербургского СКА Евгений Кетов назначен капитаном сборной России по хоккею на втором этапе Евротура Кубке Первого канала, который пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря.
Экономика
В России одобрили широкую программу ремонта и строительства мостов
Правкомиссия по транспорту одобрила программу ремонта и строительства мостов в российских регионах до 2035 года.
Политика
Небензя назвал условия для отказа КНДР от ядерного оружия
Путь к ядерному разоружению должен проходить не через санкции, а через укрепление мер доверия, заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Происшествия
Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года
Политика
Путин объяснил жестокость наказания для участников протестных акций
Ранее Путин заявлял, что люди имеют право на протест.
Игры
Capcom выпустит ремейк Resident Evil 3
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы.
Здоровье
Более 40% россиян не доверяют диагнозам врачей
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, свыше 41% жителей страны выразили недоверие диагнозам, которые им ставили врачи.
Кино
Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма
На премьере Бурунов появился в джинсах, футболке с принтом и кожаной куртке.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Верховной раде
В Киеве госпитализировали депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Андрея Богданца после того, как он подрался с националистами в стенах украинского парламента.
Общество
В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы
Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
Политика
В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса
3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
Кино
Дуэйн Джонсон и Кевин Харт назвали 5 причин смотреть «Джуманджи: Новый уровень» в интервью Киноафише
Армия и оружие
Две ракеты упали в Багдаде у международного аэропорта
Иракские органы безопасности сообщили о падении двух ракет вблизи международного аэропорта столицы страны.
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Общество
Глава Холмского района подал в отставку после приезда губернатора
По результатам сегодняшнего отчета перед населением глава Холмского района Алексей Летечин подал в отставку.