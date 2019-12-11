Экономика

МонаВистаМонаВистаПо объему активов у российских брокеров Кипр обогнал регионы России

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По данным Центробанка России суммарный объем активов на брокерских счетах россиян по состоянию на 30 сентября 2019 превысил 10 трлн рублей, при этом Кипр опередил многие российские регионы по количеству активов.
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Кипр обогнал регионы России по объему активов у российских брокеров

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