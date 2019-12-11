По данным Центробанка России суммарный объем активов на брокерских счетах россиян по состоянию на 30 сентября 2019 превысил 10 трлн рублей, при этом Кипр опередил многие российские регионы по количеству активов.

По объему активов у российских брокеров Кипр обогнал регионы России

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