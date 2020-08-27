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Российская газета
Российская газета

По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых

14 подозреваемых задержаны украинской полицией после обстрела автобуса на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.В источнике
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Известия

Задержаны 14 подозреваемых в нападении на автобус на трассе Киев–Харьков

Известия17:39
RT на русском

После обстрела автобуса под Харьковом задержаны 14 человек

RT на русскомвчера в 15:35
Комсомольская правда

По подозрению в нападении на автобус под Харьковом задержаны 14 человек

Комсомольская правдавчера в 15:55
Lenta.ru

После обстрела автобуса под Харьковом завели еще одно уголовное дело

Lenta.ruвчера в 15:52
РИА Новости

Задержаны подозреваемые в обстреле автобуса на Украине

РИА Новостивчера в 15:39
Российская газета

По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых

Российская газетавчера в 16:59
Газета.Ru

Полиция задержала 14 человек после нападения на автобус под Харьковом

Газета.Ruвчера в 15:35

В Красноярске возбуждено дело об обмане дольщиков на 800 млн рублей

По предварительным данным следствия, более чем 500 дольщикам причинен материальный ущерб на сумму 834 млн руб. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в ходе обысков в офисе организации и по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли оргтехнику и бухгалтерскую документацию.
В Красноярске возбуждено дело об обмане дольщиков на 800 млн рублей
Коммерсантъ Новосибирск03:29
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Врачи назвали блюдо, которое нормализует уровень сахара в крови

Уровень сахара в крови можно снизить правильным завтраком, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Именно завтрак может помочь, поскольку самый высокий уровень сахара в крови чаще всего наблюдается по утрам, считают диетологи.
Уфимские Заметки04:45
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Минпросвещения: около 17 млн учеников пойдут в школу в этом году

Около 17 миллионов учеников пойдут в российские школы в этом году, из них около миллиона первоклассников, сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения РФ Тамара Романова.
РИА Новости03:32
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Россия получила первый запрос на новейший плавающий танк

Россия получила от иностранного потенциального заказчика заявку на единственный в мире легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1", сообщил РИА Новости главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в структуру "Курганмашзавода" госкорпорации "Ростех") Сергей Абдулов.
РИА Новости03:13
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Всех задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

Все доставленные в районное управление внутренних дел (РУВД) Белоруссии российские журналисты, 27 августа освещавшие протестные акции в Минске, отпущены, рассказали в пресс-службе посольства России в Белоруссии.
Ведомости03:09
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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