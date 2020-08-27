По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых
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14 подозреваемых задержаны украинской полицией после обстрела автобуса на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.В источнике
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По подозрению в нападении на автобус под Харьковом задержаны 14 человек
Комсомольская правдавчера в 15:55