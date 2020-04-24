Экономика

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaПо оценке Набиуллиной ВВП России во втором квартале снизится на 8%

По оценке регулятора, сокращение может достичь 8%. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщают РИА Новости. «Но затем начнется постепенное восстановление экономики, и поэтому третий квартал будет лучше второго, четвертый - лучше третьего», - подчеркнула глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
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Эльвира Набиуллина
Тем не менее, восстановление экономики будет происходить плавно, и даже за третий и четвертый квартал не будет отыграно то падение, которое будет во втором квартале. Поэтому в целом по году мы ожидаем отрицательных темпов экономического роста.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ вчера в 08:47

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