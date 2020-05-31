Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПо поставкам газа в Турцию Россия опустилась с первого на пятое место

Издание сообщает, что по поставкам трубопроводного газа Россию опередили Азербайджан и Иран с долями 23,2% и 14,2% соответственно. Доли Катара и Алжира, поставляющих сжиженный газ (СПГ) в Турцию, составили 20% и 13,7%. Доля России на турецком газовом рынке составила 9,9%.
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