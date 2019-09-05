Экономика

REGNUMREGNUMПо проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение

Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение

REGNUMвчера в 23:52

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Агентство нефтегазовой информации00:02

«Новатэк» и партнеры подписали протокол об окончательном инвестрешении по «Арктик СПГ-2»

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Вести.Ruвчера в 22:48

Инвестиции в проект «Арктик СПГ-2» составят $21 млрд

Rambler News Serviceвчера в 21:58

Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение

Интерфаксвчера в 21:20

Участники проекта «Арктик СПГ - 2» приняли окончательное инвестиционное решение

ТАССвчера в 21:08
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
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Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
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На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
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Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
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Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
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Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
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Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире

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Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
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Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
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Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР

Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
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