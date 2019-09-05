Экономика
REGNUMПо проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Александр Новак: Объем инвестиций в «Арктик СПГ 2» составит $21 млрд до 2025 года
Агентство нефтегазовой информации00:02
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
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Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК вчера в 21:06
Здоровье
Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова сообщила, что для подобных прививок есть абсолютные и относительные противопоказания: — Есть категории населения: дети до 6 месяцев, аллергики, люди с сердечной недостаточностью, проблемами с дыхательными путями.
Вечерняя Москва вчера в 10:18
Экономика
Орешкин: пусть Китай думает, как вписаться в российские проекты
О создании на Дальнем Востоке центра производительности заявил сегодня на одной из сессий Восточного экономического форума министр экономического развития России Максим Орешкин.
ФедералПресс вчера в 20:31
Происшествия
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Российская газета вчера в 23:46
Экономика
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток
За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.
Российская газета вчера в 08:01
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Avia.pro вчера в 22:42
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05
Политика
Путин заявил о стабильности двусторонних отношений России и Японии
Россия приветствует диалог с Японией, это способствует развитию двусторонних отношений, завил президент РФ Владимир Путин на встрече с японским премьером Синдзо Абэ.
РИА Новости вчера в 23:59
Экономика
АФК «Система» передумала продавать «Детский мир»
АФК "Система" владеет 52,1% ПАО "Детский мир".
Интерфакс вчера в 21:16
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Общество
Pepsi отзовет партию напитков из-за металлических деталей в бутылках
Компания PepsiCo отзывает партию напитков, поступивших в продажу в Северо-Западном федеральном округе.
Известия вчера в 14:49
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Политика
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну в мире
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поделился мнением о самой опасной стране в мире. По его словам, ей является Пакистан.
Накануне.Ru вчера в 01:26
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Известия вчера в 15:30
Теннис
Берреттини обыграл Монфиса и вышел в полуфинал US Open
Вести.Ru вчера в 18:32
Экономика
Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru вчера в 07:44
Политика
Зеленский ветировал закон о «национально-патриотическом» воспитании
Целью принятого в Раде закона было обозначено усиление «гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи» через пластовый (скаутский) метод.
REGNUM вчера в 07:50
Политика
Лавров заявил об осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что международные отношения продолжают осложняться, на этот счёт появляются такие высказывания, как «со дна постучали».
RT на русском вчера в 11:10
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет все матчи НХЛ
«Яндекс» приобрел у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) эксклюзивные права на показ в России трех ближайших сезонов лиги — 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, сообщили «Ведомостям» в компании.
Ведомости вчера в 22:00
Политика
Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru вчера в 07:51
Авто
Объявлены скидки на седан Volkswagen Polo в желтом цвете
Автоновости дня вчера в 08:14
Фигурное катание
Медведева высказалась о «воровстве» Загитовой
Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о показательном номере соотечественницы Алины Загитовой, который она будет исполнять под песню Билли Айлиш Bad Guy.
Lenta.ru вчера в 23:45
Армия и оружие
Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США
На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости вчера в 20:07
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Происшествия
В Тарногском районе пропала двухлетняя девочка
Невские Новости вчера в 10:51
Политика
Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР
Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт вчера в 15:37
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22