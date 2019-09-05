Экономика
REGNUMПо проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Александр Новак: Объем инвестиций в «Арктик СПГ 2» составит $21 млрд до 2025 года
Агентство нефтегазовой информации00:02
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
РИА Новости вчера в 03:35
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости вчера в 12:36
Политика
Захарова обвинила США в регулярном вмешательстве в дела России и Китая
США постоянно вмешиваются во внутренние дела России и Китая, заявила 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
Известия 00:04
Происшествия
Оползень в Китае накрыл два жилых дома
Оползень сошел на деревню Маань в районе города Чжаотун и накрыл два жилых здания.
РЕН ТВ 00:17
Политика
Глава Минздрава Скворцова проведет прямую линию с россиянами
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова намерена провести прямую линию с россиянами.
URA.Ru вчера в 15:08
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Происшествия
30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 00:27
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Политика
Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Политика
Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
РИА Новости вчера в 22:22
Армия и оружие
Появление американских войск в Польше объяснили политикой России
Растущее число американских военнослужащих на территории Польши связано с политикой России.
Lenta.ru вчера в 18:04
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru вчера в 17:04
Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Футбол
Зинченко мог перейти в «Ювентус»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду.
Чемпионат вчера в 09:34
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
Интернет
419 млн номеров телефонов пользователей Facebook утекли в сеть
На открытом сервере, не защищённом паролем, содержалось более 419 миллионов записей по нескольким базам данных пользователей из разных стран.
REGNUM 00:56
Политика
Депутаты Европарламента призвали Украину не выдавать России обвиняемого в крушении MH17 Цемаха
Накануне сообщалось, что Нидерланды потребовали от Украины не выдавать России похищенного спецслужбами страны из ДНР «подозреваемого» по делу о крушении Boeing МН17 в Донбассе ополченца Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 16:07
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Здоровье
Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера
26-летняя Элис Уискин является обладательницей груди 13-го размера.
РЕН ТВ 00:30
Гаджеты
В смартфонах обнаружили уязвимость для фишинговых атак
В смартфонах обнаружили уязвимость для фишинговых атак Израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых СМС-атак.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Общество
Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Микки Рурк напугал фанатов лицом после очередной операции
Серия пластических операций в течение всей жизни сильно изменила внешность Рурка.
Uznayvse.ru вчера в 08:53
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак
Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.
StarHit.ru вчера в 12:05