О реализации программы льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках до 6,5% доложил президенту Владимиру Путину и.о. министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По программе ипотеки под 6,5% уже одобрено 11 тысяч заявок

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