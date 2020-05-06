Экономика

БМ24БМ24По программе ипотеки под 6,5% уже одобрено 11 тысяч заявок

О реализации программы льготной ипотеки на приобретение жилья в новостройках до 6,5% доложил президенту Владимиру Путину и.о. министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
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Мутко ожидает выдачи порядка 240 тысяч ипотечных кредитов под 6,5%

РИА Новости06:28

Ипотечный бумеранг#61

ЛюдиИпотеки.рф06:10

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Известиявчера в 09:34

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Вести.Ruвчера в 10:26

Объем выдачи льготной ипотеки под 6,5% составит 740 млрд рублей

Интерфакс05:49

ВТБ выдал более 2 тыс. ипотек под 6,5% на общую сумму свыше 6 млрд рублей

ТАССвчера в 10:17
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Власти Петербурга подготовили новый пакет мер по поддержке бизнеса.
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Кадры со съемок нового «Аватара» опубликовали в сети

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Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

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Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
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