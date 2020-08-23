Общество
Народные новостиСкорость мобильного Интернета в Минске снизили по требованию властей
Пользователи смартфонов в Минске заметили снижение скорости мобильного Интернета вечером 23 августа. Белорусский оператор связи А1 сообщил, что это было сделано по требованию властей для обеспечения национальной безопасности республики.
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Белорусские операторы снижали скорость интернета по требованию властей
Московский Комсомолецвчера в 20:22
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 01:27, Ашберн
Общество
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
РИА Новости вчера в 22:25
Футбол
По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже
Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия вчера в 22:36
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Алла Пугачева приучает детей к работе в саду
На выходных Алла Пугачева решила привести в порядок сад вокруг своего замка.
Newia.ru вчера в 01:58
Политика
В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске
Взгляд.ру вчера в 15:36
Общество
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, он поправится, но несколько месяцев не сможет работать, заявил немецкому изданию Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.
Интерфакс вчера в 17:49
Футбол
Футболист «Ривер Плейта» Карраскаль стал игроком ЦСКА
Честный рейтинг букмекеров вчера в 07:52
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Кто испортил климат — человек или космические силы
РИА Новости разбирается, кто в этом виноват и что делать.
РИА Новости 01:00
Политика
Трамп заявил о готовности рассмотреть разъединение экономик США и КНР
Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможности по разъединению американской и китайской экономик.
Газета.Ru вчера в 22:20
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Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Российский боксёр Александр Поветкин (на фото справа) в пятом раунде отправил британца Диллиана Уайта (на фото слева) в нокаут.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Политика
Лукашенко назвал протестующих в Минске «крысами»
ПолитРоссия вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Модель Полина Аскери и бизнесмен Борис Белоцерковский развелись
Топ-модель Полина Аскери вышла замуж за бизнесмена Бориса Белоцерковского в 2018 году. Известно, что бизнесмен старше модели на 30 лет.
Topdaynews.ru вчера в 06:26
Политика
Пушков прокомментировал видео с держащим автомат Лукашенко
Народные новости 01:21
Политика
Медведчук назвал главных врагов Украины
Деиндустриализация Говоря о деградации, Медведчук отметил, что валовый внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2019 года составил всего 65,6% от уровня 1990 года.
ТАСС вчера в 09:17
Общество
В Подмосковье отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет
"Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений: снимается режим самоизоляции с людей 65+ и хронических больных с 24 августа 2020 года", - говорилось в сообщении регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Интерфакс вчера в 17:13
Футбол
Газизов: восстановление футболиста Кокорина в «Спартаке» затянулось
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов признал, что восстановление футболиста Александра Кокорина затянулось.
ТАСС Спорт вчера в 14:36
Общество
«Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП
Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
РБК вчера в 22:05
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Удмуртии превысило 3 тыс. человек
23 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии за минувшие сутки.
Izhlife 01:13
Армия и оружие
Россия собралась строить в Арктике аэродромы изо льда
Специалисты из МГТУ имени Баумана разработали технологию изменения структуры льда, которую можно использовать при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике.
Lenta.ru вчера в 23:50
Общество
Минздрав сообщил об алкоголе и кофеине в анализах Навального
В анализах политика Алексея Навального, которого несколько дней назад доставили в омскую БСМП-1,н нашли алкоголь и кофеин.
Моя Москва.онлайн 22 августа в 14:41
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Калужском шоссе выросло до 20
Известия вчера в 12:14
Политика
Республиканская партия США выдвинет Трампа кандидатом в президенты
Республиканская партия США сегодня официально выдвинет Дональда Трампа кандидатом в президенты США, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 18:15
Происшествия
В Уфе дети убили восьмилетнюю девочку и спрятали тело в реке
Известия вчера в 12:57
Общество
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
Москва, 24 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о выплатах родителям, чьи дети учатся в школе, разработали депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.
REGNUM вчера в 17:00
Экономика
Эксперты оценили перспективы хранения сбережений в рублях
Финансовые эксперты оценили перспективы хранения сбережений в рублях.
Kazanfirst.ru вчера в 09:18
Общество
В контракте на установку камер наблюдения в Москве нашли разрешение на трансляцию в открытом доступе
Речь идет о договоре на установку 4 тысяч камер в больницах, заключенному с Московской телекоммуникационной корпорацией.
Эхо Москвы вчера в 22:05
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
Теплая погода ожидается в сентябре на европейской части России, избытков осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
РБК вчера в 19:40
Футбол
Левандовски впервые стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов сезона-2019/20 Левандовски забил 15 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.
RT на русском вчера в 17:22
Гаджеты
Представлен ПК-корпус Thermaltake Versa T35 TG RGB
Компания Thermaltake пополнила ассортимент корпусов моделью Versa T35 TG RGB, которая выполнена в форм-факторе Middle Tower.
Megaobzor.com 22 августа в 16:08
Происшествия
В Белоруссии найдено тело мужчины, пропавшего в ходе протестов
На странице отряда «Ангел», занимающегося поиском пропавших людей, появилась информация об обнаружении тела мужчины, который исчез во время протестных акций в Беларуси.
Discover24 вчера в 02:36