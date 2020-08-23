Пользователи смартфонов в Минске заметили снижение скорости мобильного Интернета вечером 23 августа. Белорусский оператор связи А1 сообщил, что это было сделано по требованию властей для обеспечения национальной безопасности республики.

Скорость мобильного Интернета в Минске снизили по требованию властей

Футбол По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.

Общество В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, он поправится, но несколько месяцев не сможет работать, заявил немецкому изданию Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль. 1,3K

Единоборства Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта Российский боксёр Александр Поветкин (на фото справа) в пятом раунде отправил британца Диллиана Уайта (на фото слева) в нокаут. 12

Шоу-бизнес Модель Полина Аскери и бизнесмен Борис Белоцерковский развелись Топ-модель Полина Аскери вышла замуж за бизнесмена Бориса Белоцерковского в 2018 году. Известно, что бизнесмен старше модели на 30 лет. 24

Политика Медведчук назвал главных врагов Украины Деиндустриализация Говоря о деградации, Медведчук отметил, что валовый внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2019 года составил всего 65,6% от уровня 1990 года. 22

Общество В Подмосковье отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет "Губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, отменяющее в Подмосковье ряд действующих ограничений: снимается режим самоизоляции с людей 65+ и хронических больных с 24 августа 2020 года", - говорилось в сообщении регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. 148

Футбол Газизов: восстановление футболиста Кокорина в «Спартаке» затянулось Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов признал, что восстановление футболиста Александра Кокорина затянулось.

Общество «Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП Мошенники нашли новый способ выводить деньги со счетов клиентов банков, используя Систему быстрых платежей (СБП), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюллетень подразделения Банка России ФинЦЕРТ, которое занимается мониторингом и реагированием на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. 4

Общество В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу» Москва, 24 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о выплатах родителям, чьи дети учатся в школе, разработали депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым. 34

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России Теплая погода ожидается в сентябре на европейской части России, избытков осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 3

Футбол Левандовски впервые стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов В Лиге чемпионов сезона-2019/20 Левандовски забил 15 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира.