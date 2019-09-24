Футбол

Национальная служба новостейНациональная служба новостейФИФА назвала Месси футболистом года

ФИФА назвала игрока ФК "Барселона" и аргентинской сборной Лионеля Месси лучшим футболистом 2019 года. Как пишет Интерфакс, на этот титул помимо Месси претендовали Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус"). Победителя наградили в итальянском Милане.
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ФИФА выбрала Месси лучшим игроком года. А еще назвала очень странную символическую сборную

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Спорт-Экспресс06:00

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Sport.ruвчера в 17:13

Месси стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА

Metaratingsвчера в 16:03
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
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РБК 07:16
Политика

Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным

Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru 06:49
Политика

Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Политика

В Совфеде прокомментировали невыдачу виз США части делегации России

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.
RT на русском 08:57
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Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
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Российская газета 10:12
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Башню «Федерация» эвакуировали в Москве из-за короткого замыкания

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На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

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Известия вчера в 20:06
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ВВС Турции вновь провели полет в воздушном пространстве Сирии

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Известия вчера в 02:10
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