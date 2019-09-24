Футбол
Эхо МосквыЛионель Месси вновь признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий клуба «Барселона» и сборной Аргентины получил награду в шестой раз. На нее также претендовал португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Церемония вручения прошла в Милане.
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
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