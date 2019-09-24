Футбол
Спорт день за днемМесси стал лучшим игроком ФИФА, опередив Роналду и ван Дейка
Well deserved! 👏🎉🎊 Read more here 👉 co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic. twitter. com/TZ4RDvcBPr – FIFPRO September 23, 2019 Лучшим игроком 2019 года ФИФА признан Месси. В этой номинации он опередил ван Дейка и Роналду. Также на церемонии был определен лучший тренер года.
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