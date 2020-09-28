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По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды

Нервозность инвесторов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки традиционно способствует росту доллара и ослаблению более рисковых валют, включая рубль, отметили аналитики.В источнике
С чего всё началось
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По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды

Национальная валюта продолжает дешеветь, оправдывая худшие прогнозы аналитиков. Доллар превысил 79 рублей, евро перешагнул за 92.
Известиявчера в 12:09
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Определен срок, когда рубль возьмет курс на укрепление

Evo-rus.com07:17
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Назван срок для выхода рубля из антирекордных показателей

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Курсы валют: рубль резко дешевеет (Interia, Польша) (Interia)

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Определен срок, когда рубль возьмет курс на укрепление

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Эксперты рассказали, когда рубль прекратит дешеветь

Телеканал 360°вчера в 16:20
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По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды

Известиявчера в 12:09

Великобритания ввела санкции против Лукашенко

Великобритания ввела санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, главы президентской администрации Игоря Сергиенко и ещё пятерых человек, среди которых главы силовых ведомств республики.
Великобритания ввела санкции против Лукашенко
RT на русском10:11
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Шварцман: с детства мечтал сесть за руль болида «Формулы-1»

Российский гонщик Роберт Шварцман, в настоящее время выступающий в "Формуле-2" за команду Prema Racing, заявил, что возможность проехать за рулем болида "Формулы-1" - это его мечта детства, которая осуществится в скором времени.
РИА Новости10:20

Керченская паромная переправа остановила свою работу

Керченская паромная переправа, которая после событий Крымской весны в 2014 году была единственной транспортной артерией, связывающей полуостров с материковой частью РФ, полностью остановлена из-за отсутствия заказов.
Российская газета05:51
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Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов назвал сумму солидарных выплат, которые получит клуб от итальянской «Аталанты» за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.
RT на русском10:36

Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Аргументы недели27 сентября в 12:48
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