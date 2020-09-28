По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды
Нервозность инвесторов в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки традиционно способствует росту доллара и ослаблению более рисковых валют, включая рубль, отметили аналитики.В источнике
С чего всё началось
По вирусному курсу: когда российская валюта прекратит бить антирекорды
Национальная валюта продолжает дешеветь, оправдывая худшие прогнозы аналитиков. Доллар превысил 79 рублей, евро перешагнул за 92.
Известиявчера в 12:09
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