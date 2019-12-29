с чего всё началось

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.

При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.

Политика МИД Польши вызвал посла России из-за слов Путина Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что его вызвали в министерство иностранных дел Польши после высказываний Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии, передает РИА Новости.

Наука Киты ловят рыбу с задержкой Горбатые киты плавают не быстро – во всяком случае, намного медленнее, чем рыба, которой они питаются.

Финансы Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,04 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 62,04 рубля.

Политика В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена В воскресенье омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что около 20 человек отказались участвовать в обмене и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории.

Космос Космонавт назвал причины проблем России в космосе Герой России космонавт Геннадий Падалка назвал в интервью РИА Новости причины стагнации в российской космической отрасли.

Общество В России предложили выдавать «новогодние визы» иностранцам В России предложили создать специальную интернациональную визу для иностранцев, чтобы они могли по упрощённой схеме приезжать в страну на новогодние праздники.

Шоу-бизнес Лолита предстала перед публикой в образе блондинки Накануне Лолита поделилась с поклонниками в своем официальном Instagram-аккаунте снимком, на котором она предстала в совершенно непривычном для себя образе.

Космос Ученый придумал двигатель для перемещения Солнечной системы Переместить всю Солнечную систему на расстояние в 50 световых лет за 1 млн земных лет сможет звездный двигатель, предложенный американским астрофизиком Мэтью Капланом из Университета штата Иллинойс, 29 декабря сообщает журнал Acta Astronautica.

Политика РПЦ назвала циничным закон о свободе вероисповедания в Черногории Закон о свободе вероисповедания в Черногории выглядит как «циничный удар» по церкви, говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви (РПЦ).

Армия и оружие Алжир показал покупаемые у России истребители Су-57 и Су-35 Следует уточнить, что сутками ранее стало известно о том, что Алжир приобрёл у России 42 боевых самолёта, включая истребители Су-32, Су-35 и Су-57, однако, данные о заключённом контракте являются весьма противоречивыми, в частности, по одним сведениям, общая сумма составили порядка 6 млрд. долларов, а по другим – порядка 4-4,5 млрд. долларов.

Происшествия Турецкие спецслужбы задержали 70 возможных членов ИГ Агентство Anadolu сообщило, что спецслужбы Турции провели спецоперацию, в рамках которой были задержаны не меньше 70 подозреваемых в членстве в запрещенном в России «Исламском государстве».

Происшествия Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане В МВД Казахстана назвали новые версии авиакатастрофы с самолетом авиакомпании Bek Air под Алма-Атой. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.