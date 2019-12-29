Армия и оружие

РБКРБКПри авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
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с чего всё началось
В Пентагоне объяснили
 нанесение ударов по пяти объектам «Катаиб Хезболлах» нападениями членов проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке.
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