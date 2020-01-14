Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПо военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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СМИ сообщили о трех пострадавших в результате удара по базе США в Ираке

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РИА Новостивчера в 16:02
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