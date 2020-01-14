Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПо военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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При обстреле военной базы Эт-Таджи пострадали трое иракцев

Российская газетавчера в 16:16

Главные новости к утру 15 января

Коммерсантъвчера в 23:08

При ракетном обстреле базы с американцами в Ираке пострадали трое военных

Взгляд.рувчера в 20:58

Не менее трех иракцев ранены при ракетном обстреле военной базы Эт-Таджи к северу от Багдада

Эхо Москвывчера в 18:14

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Известиявчера в 23:08

Военнослужащие коалиции не пострадали при ударе по военной базе Эт-Таджи в Ираке

ТАССвчера в 16:03

США заявили об отсутствии пострадавших при обстреле базы в Ираке

РИА Новостивчера в 16:02
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Экономика

РБК: Козак поручил проверить сделки по утилизации вагонов

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономики и ФАС проверить несколько сделок между РЖД и ООО "Транслом" на утилизацию вагонов общей стоимостью около 110 млн руб. Поручение датировано 27 декабря, о результатах проверки будет доложено до 10 февраля, сообщает РБК со ссылкой на поручение господина Козака.
Коммерсантъ вчера в 22:07
Общество

Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.
Известия вчера в 18:23
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Metaratings вчера в 09:21
Экономика

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Хоккей

Малкин набрал три очка в матче «Питтсбурга» и «Миннесоты»

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 63 очка после 46 матчей.
REGNUM 00:32
Политика

Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Общество

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов

Российские власти проработают внедрение института частных судебных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
ТАСС 00:35
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Политика

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Известия 00:04
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Гаджеты

ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone

В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
iReactor вчера в 22:35
Технологии

Робота-пилота корабля «Орел» сделают похожим на человека

ТАСС вчера в 19:38
Кино

Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa вчера в 20:00
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
RT на русском вчера в 23:24
Армия и оружие

В Судане подавили вооруженный мятеж

Вооруженный мятеж сотрудников разведки Судана был подавлен суданскими силовиками, сообщает портал Al-Mashhad со ссылкой на заявление Службы общей разведки страны.
REGNUM вчера в 18:41
Общество

В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме

В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 16:22
Экономика

В России отменят льготу на добычу нефти

Правительство страны поручило Министерству финансов разработать поправки для отмены первой льготы на налог на добычу полезных ископаемых.
TatCenter 00:26
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой

Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Дни24 вчера в 12:57
Экономика

СМИ узнали, кто станет новым владельцем ТЦ «Парк Хаус» в Казани

Новым владельцем сети крупных торговых центров «Парк Хаус» в России может стать девелоперская группа «Гранель», принадлежащая предпринимателю из Башкортостана Ильшату Нигматуллину.
БИЗНЕС Online 00:33
Армия и оружие

Польша резко нарастила численность армии

С 2015 года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Взгляд.ру вчера в 06:41
Происшествия

В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

РИА Новости 00:08
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
Общество

Власти Китая назвали симптомы нового типа коронавируса

Зарегистрированный в китайском Ухане ранее неизвестный тип коронавируса на первых стадиях проявляется в виде высокой температуры и кашля.
iReactor 00:14
Армия и оружие

Киев посылал людей на верную смерть в боях за аэропорт Донецка — ополченцы ДНР

Народные новости вчера в 09:19
Общество

Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 23:58
Кино

Вышел второй трейлер «Бладшота» с Дизелем

Второй трейлер фантастического боевика «Бладшот» немногим отличается по кадрам от первого, но раскрывает новые детали сюжета.
Sibnet Новости вчера в 22:58
Экономика

На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом

Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Lenta.ru вчера в 04:41
Здоровье

КС обязал медиков предоставлять документы умерших пациентов их родным

Согласно решению Конституционного суда (КС) РФ, медучреждения обязаны обусловливать доступ родных, супругов либо других заинтересованных граждан к медицинской документам умершего пациента.
Актуальные Новости 13 января в 08:55
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