Армия и оружие
Lenta.ruПо военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о распространении птичьего гриппа
России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы.
Политика
Глава Гидрометцентра оценил заявление депутата о климатическом оружии
Высказывание депутата Госдумы Алексея Журавлева («Родина») о действии «климатического оружия» США на погоду в РФ назвал несерьезным с научной точки зрения исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает RT.
Биатлон
Тихонов про Губерниева: Ни один мошенник не имел такой репутации
Ни один мошенник не имел такого (не имел такой репутации), чтобы его поливали матом.
Здоровье
Ученица начальной школы скончалась от пневмонии во Владивостоке
Ученица 3-го класса одной из школ Владивостока скончалась от пневмонии.
Политика
Госдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Экономика
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Происшествия
В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек
При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
Здоровье
Названы привычки, вредные для интимной жизни
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» практически договорился о трансфере Кулибали
Итальянский журналист Фабио Сантини в эфире шоу Il Processo заявил: «Наполи» продаст Калиду Кулибали в «Манчестер Юнайтед» за 70-75 млн евро.
Шоу-бизнес
Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Недавно в Сети появилась информация о его романе с внучкой экс-президента страны – Марией Юмашевой.
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
Общество
Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий
Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Наука
Открыт белок, который поможет привести тело в порядок без тренировок
Ученые из США обнаружили белок, от которого зависит выносливость организма и эффективность физических упражнений.
Политика
В Иране рассказали о втором самолете в небе во время крушения Boeing
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Шоу-бизнес
Дэниела Рэдклиффа приняли за бездомного
Прохожий в Нью-Йорке дал актеру Дэниелу Рэдклиффу, исполнителю роли волшебника Гарри Поттера, пять долларов, приняв его за бездомного.
Здоровье
В Кизляре произошла вспышка острой кишечной инфекции
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Кино
Фильм «Холоп» вновь возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" вновь стал лидером российского проката, собрав 416,7 млн рублей за минувшие четыре дня.