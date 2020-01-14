Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПо военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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Военная база США в Ираке подверглась мощной ракетной атаке - СМИ

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В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек

При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
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Названы привычки, вредные для интимной жизни

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На территории России стартовали продажи бюджетного кнопочного телефона

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Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
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Прохожий в Нью-Йорке дал актеру Дэниелу Рэдклиффу, исполнителю роли волшебника Гарри Поттера, пять долларов, приняв его за бездомного.
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Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
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