Армия и оружие
Lenta.ruПо военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
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Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Происшествия
СК проверит факт проживания семей в аварийном общежитии ИВВАИУ
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето про ученого-вампира
Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
Энергетика
Минск начал поиск замены российской нефти на Украине и в Польше
3 января Россия приостановила поставки в Белоруссию, но уже 4 января Минск сообщил, что российская нефть вновь начала поступать в страну.
Хоккей
Бекстрем подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 46 млн долларов
Бекстрем подписал новое соглашение со сроком на пять лет, по которому заработает 46 миллионов долларов США.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Энергетика
В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Технологии
Spotify в России. Стали известны цены
Пока этого не произошло, но сегодня стали известны цены для нашего рынка.
Политика
В Иране арестовали причастных к крушению украинского «боинга»
В Иране арестовали несколько человек по подозрению в причастности к крушению украинского лайнера Boeing 737-800, в результате которого погибло более 170 человек.
Технологии
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков: нормативные документы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности.
Здоровье
Китайская эпидемия нового вируса началась в городе-партнере Саратова
В Китае вспышка пневмонии, вызываемой новым вирусом, началась в городе, который является партнером Саратова – это Ухань, административный центр провинции Хубэй.
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Кино
Штурмовик из «Мандалорца» рассказал, насколько дорого стоит малыш Йода
Кино
Федор Добронравов анонсировал новый сезон «Сватов»
Актер Федор Добронравов заявил, что новый, седьмой по счету, сезон «Сватов» должен выйти в 2021 году.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Музыка
Сергей Шнуров ответил стихами на слова о своей скоропостижной смерти
Экономика
В России может появиться налог на пенсионные накопления
В России хотят ввести новую пенсионную схему. В ней фигурирует гарантированный пенсионный план и подоходный налог на пенсионные накопления.
Спорт
Российские гандболисты уступили исландцам на ЧЕ
Сборная России, потерпев второе поражение в двух играх, в заключительном матче предварительного этапа встретится с командой Дании 15 января.
Политика
Легойда: патриарх Варфоломей решил легализовать новый церковный раскол
Константинопольский патриарх Варфоломей решил легализовать раскол в Северной Македонии и намерен поставить на поток обслуживание политических элит, с таким мнением выступил во вторник в своём Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала трогательный снимок сына с его детьми
Мать Тимати показала трогательный снимок сына с его детьми Не так давно семейство именитого рэпера побывало на отдыхе в Латинской Америке.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь
На Старый Новый год известная блондинка Виктория Лопырева появилась Instagram с темным цветом волос.