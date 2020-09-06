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Известия
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

С 2008 по 2020 год объем вкладов физлиц в отечественных банках вырос менее чем с 6 трлн до более чем 30 трлн рублей, что даже с учетом инфляции дает рост в два с половиной раза. В 2019 году вклады выросли на 7%.В источнике
С чего всё началось
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.
Известия17:02
Подробнее о событии
Рамблер

Бегство вкладчиков: ЦБ сделал заявление

Рамблер02:33
News.ru

Низкие ставки в банках вызвали массовый отток денег со вкладов

News.ru10:06
Дума ТВ

ЦБ сообщил об потере россиянами интереса к вкладам

Дума ТВ09:38
Компания

Россияне потеряли интерес к вкладам на фоне низких ставок

Компания11:05
Deita.ru

Вкладчики бегут из банков: ЦБ назвал причину

Deita.ru22:15
Телеканал 360°

Низкие ставки в банках вынуждают россиян искать альтернативу вкладам

Телеканал 360°20:44
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Известия17:02

Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»
RT на русском11:22

Американские военные смоделировали атаку РФ на США

Обозреватель отметила, что в ходе посещения увидела спроектированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были продемонстрированы ответные действия Вашингтона на нападение потенциального противника, предположительно, России.
Военное дело04:59
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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ФБК оспорил решение суда, отклонившего жалобу на бездействие СК после отравления основателя Фонда Алексея Навального

ФБК оспорил решение суда, отклонившего жалобу на бездействие Следственного комитета после отравления основателя Фонда Алексея Навального.
Эхо Москвы12:02
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Отказавшаяся покидать Ухань без собаки украинка увела из семьи главу миграционной службы

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале наотрез отказалась эвакуироваться из очага коронавирусной инфекции — города Ухань — без своей собаки, рассказала о своём романе с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком.
Life.ru05:14

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем совершила двухдневный визит в Соединенные Штаты, где провела переговоры с «премьером» самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Военное деловчера в 05:53
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Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
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