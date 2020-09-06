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Известия
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

С 2008 по 2020 год объем вкладов физлиц в отечественных банках вырос менее чем с 6 трлн до более чем 30 трлн рублей, что даже с учетом инфляции дает рост в два с половиной раза. В 2019 году вклады выросли на 7%.В источнике
С чего всё началось
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.
Известиявчера в 17:02
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ФАН

Россияне массово отказываются от депозитов в банках

ФАНвчера в 14:22
Компания

Россияне потеряли интерес к вкладам на фоне низких ставок

Компаниявчера в 11:05
Телеканал 360°

Низкие ставки в банках вынуждают россиян искать альтернативу вкладам

Телеканал 360°вчера в 20:44
Рамблер

Бегство вкладчиков: ЦБ сделал заявление

Рамблервчера в 02:33
Deita.ru

Вкладчики бегут из банков: ЦБ назвал причину

Deita.ruвчера в 22:15
News.ru

Низкие ставки в банках вызвали массовый отток денег со вкладов

News.ruвчера в 10:06
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Известиявчера в 17:02

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
РИА Новости04:19
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Адвокат Ефремова прокомментировал просьбу Охлобыстина к Путину

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев прокомментировал телеканалу "Звезда" обращение актера Ивана Охлобыстина к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать артиста.
Газета.Ruвчера в 15:44
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Четырёхлитровые Porsche Cayman и Boxster обзавелись роботом

Помимо «робота» на машинах серии 718 (2021 модельного года) появится новый материал обивки спортивных сидений Race-Tex на основе микроволокон (вместо алькантары), а в палитру цветов моделей 718 Cayman GT4 и 718 Spyder добавят колер Python Green.
Драйв03:55

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

В коммюнике британского королевского флота обратили внимание, что Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе ради повышения готовности НАТО к действиям на Крайнем Севере и устойчивости в зоне, которая имеет жизненно важное значение для интересов Великобритании.
Газета.Ru02:33
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Редактора tut.by задержали за участие в акции протеста

"Как выяснилось, дочь редактора tut.by Валерию Уласик задержали не только по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), но и по подозрению по уголовному делу об участии в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
РИА Новости03:49

В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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