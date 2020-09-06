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Известия
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным. Дело не в надежности банков, а в том, что работать с ними физическим лицам теперь невыгодно.В источнике
С чего всё началось
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.
Известиявчера в 17:02
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ФАН

Россияне массово отказываются от депозитов в банках

ФАНвчера в 14:22
Компания

Россияне потеряли интерес к вкладам на фоне низких ставок

Компаниявчера в 11:05
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Известиявчера в 17:02
Рамблер

Бегство вкладчиков: ЦБ сделал заявление

Рамблервчера в 02:33
Deita.ru

Вкладчики бегут из банков: ЦБ назвал причину

Deita.ruвчера в 22:15
Телеканал 360°

Низкие ставки в банках вынуждают россиян искать альтернативу вкладам

Телеканал 360°вчера в 20:44
News.ru

Низкие ставки в банках вызвали массовый отток денег со вкладов

News.ruвчера в 10:06

Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

Представитель Путина заявил, что пока рано делать какие-либо выводы относительно обнародованной записи телефонного разговора между Берлином и Варшавой, в ходе которого обсуждалась ситуация с Навальным.
CT newsвчера в 07:55
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Назван простой напиток, который снижает «плохой» холестерин

О «чудотворном» напитке, который помогает избавляться от «плохого» холестерина, который в свою очередь провоцирует развитие сердечных заболеваний, рассказали зарубежные врачи, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газетвчера в 07:17
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Американские военные смоделировали атаку РФ на США

Обозреватель отметила, что в ходе посещения увидела спроектированную работу «революционной системы управления боевыми действиями», в ходе которой были продемонстрированы ответные действия Вашингтона на нападение потенциального противника, предположительно, России.
Военное деловчера в 04:59
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Член совета оппозиции рассказал о задержании Колесниковой

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана около почты, когда пошла за уведомлениями из КГБ и МВД, рассказал ее коллега по совету Максим Знак.
РИА Новостивчера в 11:43

Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00

Адвокат Ефремова заявил об отсутствии прямых доказательств вины актера

Адвокат заявил, что у семьи Ефремова претензий к нему нет, а выбранная им тактика защиты актера была верной — подсудимый имеет право «тысячи раз менять показания», суд принимает лишь последнее слово.
Lenta.ru17:49
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Меркель не исключила санкции против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности ввести санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» в ответ на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБКвчера в 07:09
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Российский врач рассказала об опасности популярных способов похудения

Российский врач-эндокринолог Городской клинической больницы №52 при Депздраве Москвы Татьяна Маркова рассказала об опасности таких популярных у людей с лишним весом способов похудеть, как интервальное питание и голодные диеты.
Lenta.ru17:29

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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