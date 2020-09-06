Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.