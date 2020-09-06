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Известия
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.В источнике
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МонаВиста

Названа причина, из-за чего вкладчики бегут из банков

МонаВиста09:40
Дума ТВ

ЦБ сообщил об потере россиянами интереса к вкладам

Дума ТВ09:38
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Известия17:02
Рамблер

Бегство вкладчиков: ЦБ сделал заявление

Рамблер02:33
Deita.ru

Вкладчики бегут из банков: ЦБ назвал причину

Deita.ru22:15
Телеканал 360°

Низкие ставки в банках вынуждают россиян искать альтернативу вкладам

Телеканал 360°20:44
KDPConsulting.ru

Как работает система страхования вкладов

KDPConsulting.ru03:05

Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой
Известия08:42
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ

Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3–4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Известия08:37
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Машков заявил об уходе актера Матвеева из труппы театра Табакова

Актер Максим Матвеев покинул труппу Московского театра Олега Табакова, в спектаклях его заменит Юрий Чурсин, сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на художественного руководителя театра Владимира Машкова.
Rambler News Service08:05
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости06:47
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