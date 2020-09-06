По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу
Смотрите также
В Саудовской Аравии вынесли приговор по делу Джамаля Хашукджи
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе
Росздравнадзор обнаружил искажавшие смертность от COVID-19 больницы
Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ
Новак уверен в реализации проекта «Северного потока-2»
Координационный совет потребовал впустить Тихановскую в Белоруссию
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Суперкомпьютер Summit разгадал главную загадку коронавируса
Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь
Кремль анонсировал визит Лукашенко в РФ в ближайшие дни
Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе
Росздравнадзор обнаружил искажавшие смертность от COVID-19 больницы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года
Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии вызвали посла России
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
Стали известны имена 34-х россиян с «золотыми паспортами» Кипра
Новак Джокович дисквалифицирован на US Open
Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ
В Саудовской Аравии вынесли приговор по делу Джамаля Хашукджи
Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей
Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.В источнике
Подробнее о событии