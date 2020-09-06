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Известия
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.В источнике
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News.ru

Низкие ставки в банках вызвали массовый отток денег со вкладов

News.ru10:06
Deita.ru

Вкладчики бегут из банков: ЦБ назвал причину

Deita.ru22:15
Дума ТВ

ЦБ сообщил об потере россиянами интереса к вкладам

Дума ТВ09:38
Рамблер

Бегство вкладчиков: ЦБ сделал заявление

Рамблер02:33
МонаВиста

Названа причина, из-за чего вкладчики бегут из банков

МонаВиста09:40
Телеканал 360°

Низкие ставки в банках вынуждают россиян искать альтернативу вкладам

Телеканал 360°20:44
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Известия17:02

Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.
Известия08:51
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Пусковой стол для запусков «Ангары» доставлен в Амурскую область

Циолковский, Амурская область, 5 сентября 2020, 10:34 — REGNUM Пусковой стол и вакуумная установка для стартового комплекса под ракеты-носители семейства «Ангара» прибыли на причал Амурского газоперерабатывающего завода.
REGNUM5 сентября в 03:34

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ

Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3–4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Известия08:37
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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Аршавин рассказал, как из него хотели сделать «козла отпущения»

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в очередной раз высказался о скандале, который разгорелся после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы 2012 года.
АБН10:30

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе № 21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
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