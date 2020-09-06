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Известия
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

С 2008 по 2020 год объем вкладов физлиц в отечественных банках вырос менее чем с 6 трлн до более чем 30 трлн рублей, что даже с учетом инфляции дает рост в два с половиной раза. В 2019 году вклады выросли на 7%.В источнике
С чего всё началось
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.
Известия17:02
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ФАН

Россияне массово отказываются от депозитов в банках

ФАН14:22
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Известия17:02
News.ru

Низкие ставки в банках вызвали массовый отток денег со вкладов

News.ru10:06
Рамблер

Бегство вкладчиков: ЦБ сделал заявление

Рамблер02:33
Deita.ru

Вкладчики бегут из банков: ЦБ назвал причину

Deita.ru22:15
Телеканал 360°

Низкие ставки в банках вынуждают россиян искать альтернативу вкладам

Телеканал 360°20:44
Компания

Россияне потеряли интерес к вкладам на фоне низких ставок

Компания11:05

Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Меры могут стать ответом на возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального, считает политик Штеффен Зайберт.
News.ru06:59
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В ДНР перенесли артудар по позициям ВСУ под Горловкой на 9 сентября

Напомним, что 5 сентября глава ДНР Денис Пушилин отдал приказ вооруженным силам республики открыть огонь по украинским военным укреплениям, возведенным в районе поселка Шумы под Горловкой в том случае, если украинская сторона не начнет их ликвидацию.
Евразия Daily08:20
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Активисты Гонконга, Таиланда и Тайваня бойкотируют «Мулан»

Активисты в Гонконге, Таиланде и Тайване распространили свою деятельность в социальных сетях, направленную на бойкотирование игровой версии мультфильма студии Disney "Мулан" после того, как кинотеатры стали возвращаться к нормальному режиму работы на фоне ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Газета.Ru09:26

В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русском12:09
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