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С 2008 по 2020 год объем вкладов физлиц в отечественных банках вырос менее чем с 6 трлн до более чем 30 трлн рублей, что даже с учетом инфляции дает рост в два с половиной раза. В 2019 году вклады выросли на 7%.В источнике
С чего всё началось
По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу
Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.
Известия17:02
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