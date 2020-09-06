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Известия
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

С 2008 по 2020 год объем вкладов физлиц в отечественных банках вырос менее чем с 6 трлн до более чем 30 трлн рублей, что даже с учетом инфляции дает рост в два с половиной раза. В 2019 году вклады выросли на 7%.В источнике
С чего всё началось
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Россияне, все последние годы активно пополнявшие свои вклады в отечественных банках, меняют свою финансовую стратегию. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, уход вкладчиков в другие финансовые инструменты в текущем году оказался рекордным.
Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
ФАН

Россияне массово отказываются от депозитов в банках

ФАНвчера в 14:22
Телеканал 360°

Низкие ставки в банках вынуждают россиян искать альтернативу вкладам

Телеканал 360°вчера в 20:44
News.ru

Низкие ставки в банках вызвали массовый отток денег со вкладов

News.ruвчера в 10:06
Рамблер

Бегство вкладчиков: ЦБ сделал заявление

Рамблервчера в 02:33
Deita.ru

Вкладчики бегут из банков: ЦБ назвал причину

Deita.ruвчера в 22:15
Компания

Россияне потеряли интерес к вкладам на фоне низких ставок

Компаниявчера в 11:05
Известия

По взаимному согласию: россияне и банки потеряли интерес друг к другу

Известиявчера в 17:02

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
RT на русскомвчера в 06:09
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Windows Central раскрыл дату выхода и стоимость Xbox Series X

Ресурс Windows Central, известный по инсайдерским утечкам, показал первые изображения игровой консоли Xbox Series S и раскрыл стоимость Xbox Series X. В Сети давно ходят слухи, что корпорация Microsoft работает над двумя консолями Xbox следующего поколения.
NewInform02:43
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Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики.
RT на русском02:38
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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